「Sill」は「フォロー中のユーザーがSNS上で共有しているウェブページ」を一覧表示してくれるウェブアプリで、どのウェブページがフォロー中のユーザー間で話題になっているのかを知ることができます。BlueskyとMastodonに対応していたので、試しにBlueskyアカウントで使ってみました。Sillhttps://sill.social/Sillを使うには、SNSアカウントとは別にSillのアカウントを作成する必要があります。まずトップページで「Sign up」をクリック。

メールアドレスを入力して「Sign up」をクリック。入力したメールアドレスの受信箱に認証コードが届いているので覚えます。Sillのアカウント作成画面に戻って、届いた認証コードを入力し「Submit」をクリック。名前とパスワードを入力して「Create an account」をクリック。アカウントを作成すると、SNSアカウント登録画面が表示されます。SillはBlueskyとMastodonに対応しているので、今回はBlueskyアカウントを登録してみます。Blueskyのハンドルネームを入力して「Connect」をクリック。Blueskyのログイン画面が表示されたらBlueskyのパスワードを入力して「Next」をクリック。なお、ログインにはAT ProtocolのOAuthを利用しているため、Sillの運営者にBlueskyのパスワードを知られることはありません。確認画面が表示されたら「Accept」をクリック。「View your links」をクリック。すると、フォロー中のユーザー間で話題になっているウェブページがズラリと表示されました。各ウェブページの下部には「ウェブページを各SNSで共有するボタン」「ウェブページのURLをコピーするボタン」「ウェブページにアクセスするボタン」「ウェブページをミュートリストに追加するボタン」が並んでいます。さらに、下部の赤枠で囲ったボタンをクリックすると、「各アカウントがURLを共有した際の投稿」を表示できます。画面上部の「Filters」をクリックすると、「投稿時間でフィルタリング」「リポストを無視するか否か」「新しい順か人気順で並び替え」といった設定が可能です。画面左側の「Connect」をクリックすると、SNSアカウントを新規登録したりアカウント情報を変更したりできます。また、「Mute」をクリックすれば見たくないワードやウェブサイトをミュートリストに追加できます。なお、Sillのソースコードは以下のリンク先で公開されており、セルフホストも可能です。GitHub - TylerFisher/sill: Find the most popular links from your Mastodon/Bluesky networkshttps://github.com/TylerFisher/sill