¡Öº£¤µ¤é°ì¿Í¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤Ï¡Ä¡×²ÈÀ¯ÉØ¤â¶Ã¤¤¤¿¡Èµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡ÉÅÅ·â·ëº§¡Ä¸µºÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï»¥Â«¤ÎÎÏ¤À¤Ã¤¿¡©
¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÂ²Î»³¸©¤Î»ñ»º²È¡¦Ìîºê¹¬½õ»á¡£¤½¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤â¤â¤¿¤ì¡¢¸½ºß¡¢¸µºÊ¤ÎºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢³°¤«¤é¸«¤¨¤ë¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤È¸µºÊ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê·ëº§À¸³è¤ÎÎ¢¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Ìîºê²È¤Î¸µ²ÈÀ¯ÉØ¤¬²óÁÛ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ìîºê»á¤¬¤Ê¤¼ÆÍÁ³¡È55ºÐº¹¤Î·ëº§¡É¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢À¸Á°¤ÎÌîºê»á¤òÄ¹Ç¯¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿²ÈÀ¯ÉØ¤Î¾Ú¸À¤«¤éÇ÷¤ë¡ÊÂè1²ó¡¿Á´5²ó¡Ë¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Öµª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡×¤Î²ÈÀ¯ÉØ¡¦ÌÚ²¼½ãÂå»á¤Ë¤è¤ëÃøºî¡Ø²ÈÀ¯ÉØ¤Ï¸«¤¿¡ª¡¡µª½£¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÈºÊ¤È7¿Í¤Î¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡¢2021Ç¯¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦¹½À®¡£
¡Öº£Æü¡¢ÆþÀÒÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
2018Ç¯2·î8Æü¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤½¤¦·ëº§Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·×4000¿Í¤â¤Î½÷À¤È¡¢ËèÆü3²ó¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤Î¿Í¤¬¡¢º£¤µ¤éÆÃÄê¤Î°ì¿Í¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç2²ó·ëº§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£76ºÐ¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ç¤¢¤ëËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¢¤È1²ó¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥µ¥¨¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤òÉ¬¤ºÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥×¥í¥Ýー¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ëº§¤ÎOK¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç2²ó¤ÎÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2¿ÍÌÜ¤Î±ü¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢½÷À¤ËÄ¨¤ê¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¹¥¿§¤Ö¤ê¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥©ー¡ª¡×
¡ÖËÍ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤Ë¡¢¤³¤¦Ï¢È¯¤¹¤ë¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½÷À¤À¤Ã¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÃ¯¤âËÜµ¤¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê4000¿Í»Â¤ê¤ÎÀ¹ë¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ò¼Í»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¼å´§21ºÐ¤Î¥µ¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅö»þ76ºÐ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È55ºÐº¹¤ÎÄ¶Ç¯¤Îº¹º§¤Ç¤¹¡£¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈà½÷¤Î¤É¤³¤Ë¹û¤ì¤³¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥µ¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ë½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢55ºÐº¹º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤Ï167¥»¥ó¥Á¤¢¤ê¡¢¥Òー¥ë¤òÍú¤¯¤È180¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£
¿§Çò¤Ç¹õÈ±¤¬¥µ¥é¥Ã¤ÈÄ¹¤¯¡¢¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢21ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÓ¤Ë¤«¤«¤¨¤¿¹â²Á¤Ê¥»¥êー¥Ì¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¡¢¼å´§21ºÐ¤ÎÈà½÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¾¯¤·°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÊªÀÅ¤«¤ÇÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿°ì¤Ä¸À¤ï¤º¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥¯ー¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¥³¡¢¥ª¥Ã¥Ñ¥¤¤¬D¥«¥Ã¥×¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥à¥Õ¥Õ¥Õ¥Õ¡×
µðÆý¹¥¤¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢Íß¾ð´Ý½Ð¤·¤Ç¡¢»ä¤Ë¼«Ëý¤²¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¯¤ÆÈþ¿Í¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Ç¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¡£¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¹¥¤ß¤Î¾ò·ï¤¬¡¢Á´ÉôÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥áー¥¸¤É¤ª¤ê¤ÎÍýÁÛ¤Î½÷À¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯·ëº§¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢ÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÌ´¤Î·ëº§À¸³è¤Ï¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¥¬¥é¥¬¥é¤È²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¡Ö¥Ø¥¤¡ª¡¡¥«¥Î¥¸¥ç¡ª¡×¤È¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤Þ¤¯¤ë¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó
¥µ¥¨¤Á¤ã¤ó¤¬½é¤á¤ÆÏÂ²Î»³¸©ÅÄÊÕ¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥óÂð¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2017Ç¯12·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ¾Á°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³ê¤Ã¤ÆÅ¾¤ó¤À¤È¤¡¢¥µ¥¨¤µ¤ó¤¬¹²¤Æ¤Æ¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤½÷À¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÂÎÃæ¤Ë¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÈÅÅÎ®¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ËÍ¤Ï¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤ä¡¢É¬¤º·ëº§¤¹¤ë¡£°ìÌÜ¹û¤ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ø½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸æÎé¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ò¿©»ö¤Ë¤ªÍ¶¤¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢¤ªË»¤·¤¯Í½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÍ¤È¥µ¥¨¤µ¤ó¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¤äÏÂ²Î»³¤Ç¥Çー¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥Éº§¤Ë»ê¤Ã¤¿――¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Îºî¤êÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¨¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Ï½÷À¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¤¤ËÂçÄñ¡Ö¤µ¤ó¡×¤Å¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£½÷À¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ç¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢°¦¾Î¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¼ã¤¤½÷À¤Ë¤Ç¤â¤µ¤ó¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤¿»ä¤â¡ÖÌÚ²¼¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤Þ¤¿¾ï¤Ë·É¸ì¤ò»È¤¦¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÅìµþÊÛ¤òÏÃ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼«Á³¤Ë·É¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤°Ê³°¤Ï¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ÊÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¶õ¹Á¤ÇÃ¯¤«¤ì¤«¤Þ¤ï¤º¡Ö¥Ø¥¤¡ª¡¡¥«¥Î¥¸¥ç¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¥Ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥¨¤Á¤ã¤ó°Ê³°¤Ë¤â¡ÖËÍ¤¬Å¾¤ó¤À¤é¡¢Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë½÷À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤È¤½¤Î½÷À¤¬¶õ¹Á¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï¶å½£¤«¤é¡¢Åìµþ¤Þ¤ÇÀ°·Á¤·¤ËÍè¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶õ¹Á¤Ç¼ÒÄ¹¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦»ä¤¬¸æÎé¤ò¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤¨¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¿©»ö¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¼ã¤¤½÷À¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¸òºÝ¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯»¥Â«¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤ë¹ëÏÓ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¤È¥µ¥¨¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¶õ¹Á¤Ç¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¯¡¢ÊóÆ»¤¬¤â¤·»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥Ñ³è°¶Àû¶È¼Ô¤Ë¹â³Û¤Ê¾Ò²ðÎÁ¤òÊ§¤¤¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤Ç¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯¤ª¶â¤ò²Ô¤®¤¿¤¤¡Ä¡Ä¥µ¥¨¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£