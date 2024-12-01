「iPhone 16」が強い！ 今売れてる170g以下のスマートフォンTOP10 2024/12/1
「BCNランキング」2024年11月18日〜24日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）
2位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）
3位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）
4位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
5位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
6位 iPhone 16 256GB(au)（アップル）
7位 iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）
8位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
9位 AQUOS sense9 SH-53E（シャープ）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
iPhone 16 128GB(NTT docomo)
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）
2位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）
3位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）
4位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
6位 iPhone 16 256GB(au)（アップル）
7位 iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）
8位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
9位 AQUOS sense9 SH-53E（シャープ）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
iPhone 16 128GB(NTT docomo)
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。