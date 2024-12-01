iPhone 16 128GB(NTT docomo)

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　「BCNランキング」2024年11月18日〜24日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）

2位　iPhone 16 128GB(au)（アップル）

3位　iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）

4位　AQUOS sense9 SHG14（シャープ）

5位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

6位　iPhone 16 256GB(au)（アップル）

7位　iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）

8位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

9位　AQUOS sense9 SH-53E（シャープ）

10位　Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）

iPhone 16 128GB(NTT docomo)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。