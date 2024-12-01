Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

現在、紛失防止タグやスマホ探し、カードキーに加えてSwitchBot（スイッチボット）デバイスと連携すれば起動スイッチにもなる「スマートトラッカーカード」や、自宅にある家電製品のリモコンを1つに集約＆一括管理できる「SwitchBot ハブ2」など、毎日の生活を今よりもっと快適にしてくれるSwitchBotの人気アイテムがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年11月30日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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SwitchBotの「スマートトラッカーカード」が2,680円。スマホ探しやカードキーになる紛失防止タグがセール特価で登場

【4役を1枚に】SwitchBot スマートトラッカー カード Appleの「探す」に対応 紛失防止タグ スイッチボット 超薄型 IP67防水 小型 軽量 スマートタグ 忘れ物防止 タグ ロックシリーズのカードキーに対応 誕生日 プレゼント 2,680円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

CO2濃度や温湿度、快適度を視える化。換気のタイミングがひと目で分かる「CO2センサー（温湿度計）」が15%オフ

SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 6,780円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

スイス製の高精度センサーを搭載した多機能温湿度計が最大21％オフ。アプリとの連携で遠隔確認＆アラート通知も

SwitchBot 温湿度計 プロ 温度計 湿度計 - スイッチボット 快適指数 大画面 温度湿度計 デジタル 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホで温度湿度管理 高精度 コンパクト アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 2,751円 （21％オフ） Amazonで見る PR PR

SwitchBot 防水温湿度計 Alexa 温度計 湿度計 - スイッチボット ワイヤレス 室内 屋外用 温湿度計 スマホで温度湿度管理 デジタル 高精度 コンパクト 温度 湿度 絶対湿度 異常通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home IFTTT イフト Siriに対応(ハブ必要) 1,580円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

【Works with Alexa認定】SwitchBot 温湿度計 デジタル スマート家電 高精度 スイス製センサー スマホで温度湿度管理 梅雨 熱中症対策 アラーム付き グラフ記録 Alexa、Google home、HomePod、IFTTT に対応(ハブ必要) 1,682円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

自宅にある家電のリモコンを1つに集約。簡単にスマートホーム化を実現する「SwitchBot ハブ2」が2,000円オフ

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2 7,980円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

SwitchBot スマートリモコン ハブミニ Alexa スイッチボットHub Mini スマートホーム 学習リモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 (ホワイト) 4,274円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

SwitchBot 学習リモコン ユニバーサルリモコン エアコン・テレビ・照明など家電をまとめて管理 SwitchBotデバイスまとめて操作 ストリーミングデバイス対応 スイッチボット 直感的な操作 わかりやすい配列 物理リモコン スマートホーム (ハブ必要) 5,580円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

オートロックで鍵のかけ忘れも防止。便利さと安全性を兼ね備えた「SwitchBot ロック Pro」が16％オフ

SwitchBot スマートロック プロ 鍵 スマートキー - スイッチボット オートロック ドアロック 玄関 スマートホーム スマホで操作 Alexa Google Home Siriに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 後付け 黒 15,181円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

SwitchBot スマートロック プロ 指紋認証パッド 暗証番号 - スイッチボット 鍵 スマートキー オートロック ドアロック 玄関 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 後付け ブラック 19,980円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

アプリや音声操作で家電製品のオン・オフが可能に。「SwitchBot プラグミニ」「SwitchBot ボット」がお得

SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートスイッチ スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応(ハブ必要) ホワイト 3,980円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

SwitchBot スマートプラグ プラグミニ スマートコンセント スイッチボット 消費電力モニター タイマー コンセント 節電·省エネ 直差し 遠隔操作 音声コントロール Bluetooth&Wi-Fi両方対応 スマートホーム Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThings対応 2個入り 3,100円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

SwitchBot カーテン 第3世代 自動開閉 スイッチボット - Alexa Google Home IFTTT イフト Siriに対応 スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 ソーラーパネルで充電可能 U型/角型レールに対応 7,184円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

秋冬シーズンの必須アイテム「気化式加湿器」が25％オフ。「ロボット掃除機 K10＋ Pro」もセール特価で販売中

SwitchBot 加湿器 気化式 Alexa 大容量 - 4.5L 21畳対応 スイッチボット 18dB 静音 省エネ 上から給水 加湿量最大750ml/h 抗菌 フィルター自動乾燥 最大22.5時間連続稼働 冬乾燥対策 花粉症対策 スマホで操作 スマートホーム Google Home Siriに対応 14,850円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

超小型 SwitchBot ロボット掃除機 K10+Pro 高精度マッピング - 3000pa強力吸引 水拭き 使い捨て掃除シート30枚付き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応 55,840円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞SwitchBotのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazonブラックフライデー」