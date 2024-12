衛気をまとった健康肌へ！GINZA HARICCHI「Eki BODY SERUM」

美容鍼灸専門院「GINZA HARICCHI(銀座ハリッチ)」は、鍼灸メソッドに基づいた新発想のボディ美容液「Eki BODY SERUM(エキボディセラム)」を、2024年12月1日より全国の銀座ハリッチの店舗にて販売中です。

なお、公式オンラインストアでは2024年12月10日頃より発売します。

GINZA HARICCHI「Eki BODY SERUM(エキボディセラム)」

内容量:100ml

価格 :13,000円(税込)

■新発想のボディ美容液「Eki BODY SERUM(エキボディセラム)」について

衛気(Eki)とは、外部の刺激から肌を衛る(まもる)気(エネルギー)のことをさします。

東洋医学では、「気」(エネルギー)、「血」、「水」のバランスと流れが、美しさと健康の鍵を握るとされています。

これまで10年間にわたり、数多くのお客様の肌悩みと向き合ってきた銀座ハリッチは、衛気と現代人の肌に起こりがちな環境要因に着目し、開発。

■Eki BODY SERUM(エキボディセラム)の特長

「Eki BODY SERUM(エキボディセラム)」は以下の整肌成分を配合しています。

肌にハリとうるおいを与え、しなやかさを引き出し、健やかな肌へ導きます。

また、専用のテラヘルツカッサを併用することで、肌のコンディションを整えます。

<Eki BODY SERUM(エキボディセラム) 主な成分>

30種類の美容成分を配合

ひましオイル

セラミドNP

ヒアルロン酸Na

よもぎ葉エキス ※全て整肌成分

■Eki BODY SERUM(エキボディセラム)発売記念キャンペーン

2024年12月1日〜12月31日まで、Eki BODY SERUM(エキボディセラム)と専用のテラヘルツカッサをセットでお得にお買い求めいただけるキャンペーンを実施します。

<エキボディセラム カッサ set>

価格:通常価格 17,000円 → キャンペーン価格 15,000円(2,000円オフ)

特典:エキボディセラム カッサ set用 クリアポーチ

※店舗限定、なくなり次第終了

内容:Eki BODY SERUM(エキボディセラム)、テラヘルツカッサ

※価格はすべて税込み

エキボディセラム カッサ set

■「鍼灸サイエンス」スキンケア コンセプト

鍼灸(しんきゅう)とは、古代中国より発展してきた東洋医学の一つです。

全身のツボに鍼(はり)を打つことで、体が本来持っている自己治癒力を引き出すことができるため、様々な病気や怪我の治療に使われてきました。

この鍼灸をベースに、美容目的で生み出されたのが「美容鍼灸(びようしんきゅう)」です。

お肌が本来持つ、綺麗になろうとする力を目覚めさせます。

鍼でお肌に刺激を与えると、鍼による傷を修復しようとして、お肌が目覚め、お肌本来の力で、ハリや弾力がアップします。

このメカニズムに着目し、開発したのが、銀座ハリッチの「鍼灸サイエンス」スキンケアです。

