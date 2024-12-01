¤¨¤Ã¡¢¤½¤³ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡© Ä®ÅÄ¤Î¡È¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯Àï½Ñ¡É¤¬»Â¿·¤¹¤®¤ë¡ª¡Ö¥´¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¾Ð¡×¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¤À¡×ÁêÇÏÍ¦µª¤Î¿À½Ðµ´Ë×¥à¡¼¥Ö
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡ÛFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ 1¡Ý0 µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ê11·î30Æü¡¿Ä®ÅÄGION¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥´¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¸½¡© Ä®ÅÄ¤Î¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¿·CK¡×
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¿·Àï½Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¾ìÌÌ¤ÇMFÁêÇÏÍ¦µª¤¬¡¢Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£´ñÀ×¤Î¥à¡¼¥Ö¤Ç·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè37Àá¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤Î30Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎMF²¼ÅÄËÌÅÍ¤ÏÀµ³Î¤Êº¸Â¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÈÆÏ¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²Æ¤ËÄ®ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁêÇÏ¤À¡£
¡¡ÁêÇÏ¤Ï¿ÈÄ¹166cm¤È¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®ÊÁ¤Î¤¿¤á¡¢¥¯¥í¥¹¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤ó¤È¡¢Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¿À½Ðµ´Ë×¤ÎÆ°¤¤ÇÁê¼ê¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÏÈÆâ¤ËÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÏµþÅÔ¤ÎGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤¤¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤â²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥å¡¼¥È¤Ø¤È»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶ÃØ³¡£¡ÖÁêÇÏ¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Îw¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿w¡×¡ÖÁêÇÏwww¡×¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼¡×¡ÖÌÌÇò¤¤Æ°¤¡×¡Ö¤½¤³ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁêÇÏ¤À¤¬¡¢67Ê¬¤ËÆÀ°Õ¤Î¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î»Å³Ý¤±¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ÆÁê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¡£¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬1¡¼0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¹ï³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤È1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¡£37Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¿À¸Í¤¬¾¡ÅÀ69¤Ç¼ó°Ì¡¢Ä®ÅÄ¤¬¾¡ÅÀ66¤Ç»ÃÄê2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢12·î1Æü¤Ë»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ê36Àá»þÅÀ¤Ç¾¡ÅÀ65¡Ë¡¢J1Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï12·î8Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë