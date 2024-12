ロブスターは痛みを感じることができるとして、スイスでは熱湯での調理を禁止し、イタリアでは氷詰めにして保管することを禁止しています。最近では、カニも同じように痛みを感じられる可能性が指摘されました。

↑生きたまま茹でるとカニも痛い

スウェーデンのヨーテボリ大学の研究チームは、カニの身体反応を調査。機械的・化学的な刺激と酢酸による刺激をカニに与え、カニの脳をスキャンして、どんな反応が見られるかを確認しました。

その結果、中枢神経系に信号が送られ、標準的な痛みの反応を示していることが判明。カニも痛みを感じられることが示唆されたのです。

この結果を受けて、同研究チームは「甲殻類を生きたまま茹でることは禁止して、捕獲した瞬間に電気ショックなどによって息を止めるなど、調理法についても考えるべき」と述べています。

カニを茹でるのは、とてもメジャーな調理方法。しかし今後は、カニを含めた甲殻類の調理方法について法律で定められていくかもしれません。

【主な参考記事】

New York Post. How clawful! Crabs can feel pain when boiled and butchered for food prep: study. November 27 2024

CNN. Switzerland bans boiling lobsters alive. January 12 2018