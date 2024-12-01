¿·ÈÖÁÈ¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á ¥²¥ó¥Ð¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡ª½é²ó¤Ï¡ÈºÇ¿·ÎäÅà¿©ÉÊ¡É¤È¡È¥¦¥¤¥¹¥¡¼Åê»ñ¡É¤Î¥²¥ó¥Ð¤ËÀøÆþ
º£Æü12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤¢¤µ10»þ25Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á ¥²¥ó¥Ð¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¬¤Á¤ÊÄ¹Åè°ìÌÐ¤È¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á»³Æâ·ò»Ê¤È¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²ÈÎ´°ì¤Î3¿Í¤¬¡¢º£¥¥Ë¥Ê¥ë¡É¥²¥ó¥Ð¡É¤Ç°Õ¸«¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤ÎÈÖÁÈ¡£µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤Ï¡ÖºÇ¿·ÎäÅà¿©ÉÊ¡×¤È¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¡¼Åê»ñ¡×¤Î¥²¥ó¥Ð¤ËÀøÆþ¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï·Ý¿Í¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬·èÄê¡ª¡È¤¢¡¼¤À¤³¡¼¤À¸À¤¤¹ç¤¦¡É3¿Í¤òÀ¼¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ã¥¥Ë¥Ê¥ë¥²¥ó¥Ð¡ ºÇ¿·ÎäÅà¿©ÉÊ¡ä
ÁÏ¶È220Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÌ¾Å¹¤ä¡¢¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É·ÇºÜÅ¹¤Î¹âµéÎÁÍý¤ò¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë!? ºÇ¿·ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¥²¥ó¥Ð¡ÖGINZA FROZEN GOURMET¡×¤ËÀøÆþ¡£¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬°®¤Ã¤¿¹¾¸ÍÁ°¼÷»Ê¤ò¡É´Ý¤´¤ÈÎäÅà¡É¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÍÌ¾¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Þ¤Ç¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎÎä¿©¥²¥ó¥Ð¤Ë3¿ÍÂç¶½Ê³¤ÇÇúÇã¤¤!?
ÉáÃÊ¤ÏÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ìÌÐvs»³Æâ¤ÎÎÁÍýÂÐ·è¤â¡ª¥°¥ë¥á¤Ê°ìÌÐ¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤È»×¤ï¤ºÓ¹¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£
¡ã¥¥Ë¥Ê¥ë¥²¥ó¥Ð¢ ¥¦¥¤¥¹¥¡¼Åê»ñ¡ä
1ËÜ100ËüÄ¶¤¨¡ªÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼Åê»ñ¤Î¥²¥ó¥Ð¤Ø¡£¶áÇ¯¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬ÅþÍè¤·Åê»ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÄ¶µ®½Å¤Ê¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢¤ª¼ò¹¥¤°ìÌÐ¡õßÀ²È¤¬ËÜµ¤¤Ç¼«Ê¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê¹â¤¤¤Î½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¤¾¡×¤ÈßÀ²È¡£
¡üÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡§@genba_ntv
¡üÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@genba_ntv