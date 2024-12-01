¹áÀî¾ÈÇ·3Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ½Ð±éÈ¯É½¡¡WOWOWºîÉÊ¤ÇÉüµ¢¤ÎÍýÍ³¡¡Ì±Êü´Ø·¸¼Ô¡ÖÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ë»Ä¤ëÊÉ¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹áÀî¾ÈÇ·¡Ê58¡Ë¤¬WOWOW¤Ç£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯½ÕÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÆ±¶É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£×¡¡ºÒ¡Ê¤µ¤¤¡Ë¡×¤Ç¡¢¹áÀî¤Ï£±¿Í6Ìò¤ËÄ©¤à¡£³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤òÀ¸¤¤ëºá¤Ê¤6¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤â¤È¤Ë¹áÀî±é¤¸¤ë¡ÈÃË¡É¤¬¸½¤ì¡¢¤¢¤ë¡ÈºÒ¤¤¡É¤¬Ìµ»üÈá¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¹áÀî¤Ï2022Ç¯8·î¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹½÷À¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢Æ±Ç¯7·î´ü¤Î¥Æ¥ìÄ«Ï¢¥É¥é¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡×¤òºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÈÖÁÈ¡¢£Ã£Í¤ò¼¡¡¹¤È¹ßÈÄ¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀîÃæ¼Ö¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯12·î¤Î¸ø±é¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÀµ²¬»Òµ¬¤ò¹¥±é¤·¤¿NHK¡Öºä¤Î¾å¤Î±À¡×¤¬ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤¬¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ÎÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¹áÀî¤µ¤ó¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢ºä¤Î¾å¤Î±À¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡£¡ÖÂ¸ºß´¶¡¢±éµ»¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È´ê¤¦´Ø·¸¼Ô¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡Èºä¤Î¾å¤Î±À¡É¤Ï¡È»î¶âÀÐ¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÊüÁ÷¸å¤Ï¡È±éµ»¤äÂ¸ºß´¶¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬Â¿¤¯¡¢ÈãÈ½¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡É¤¬ÂçÊý¤Î¸«Êý¤Ç¡¢º£²ó¤Î£×£Ï£×£Ï£×¥É¥é¥Þ¤â¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÉüµ¢¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤¬¡¢£×£Ï£×£Ï£×¤ÏÍÎÁÊüÁ÷¡£¹áÀî¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤òÇ¼ÆÀ¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃÏ¾åÇÈ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ÎÉñ´ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤È¤³¤Î»ÔÀî±îÇ·½õ¤µ¤ó¤¬Î¾¿Æ¤Î¼«»¦¤Û¤¦½õºá¤ËÌä¤ï¤ì¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤È¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¹áÀî¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë»ÔÀî±î²§¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ß·ßÃ²°¤ÏÂçÍÉ¤ì¡£¹áÀî¤µ¤ó¤Ï»ÔÀîÃæ¼Ö¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇµÒ¤ò¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¶âÁ¬ÌÌ¤Çß·ßÃ²°¤ò»Ù¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ç¤â±ÇÁü¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤Ã¤¿ÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÏÌá¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÊÌ¤ÎÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö½÷À»ëÄ°¼Ô¤Î¸«Êý¤¬ÊÉ¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£¡ÖÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ»ëÄ°¤ÎÃæ¿´¤Î½÷À¤Î°Õ¸«¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢½÷À»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬ÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤ÎÂç¤¤Ê¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¹áÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ë¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£