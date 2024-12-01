À¶¸¶²ÌÌí¤¬Âç³ØÀ¸Ìò¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡ÙÂè6ÏÃ¤Ç¿·¥¥ã¥é3¿ÍÅÐ¾ì¡¡¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¿ûÌîè½±û¤é¡ÚÌòÊÁ¡¦¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§15¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦12·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Í¥´õ¡ÊÀ¶¸¶¡Ë¤¬°é¤Ã¤¿²¸Â¼²È¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¿·¥¥ã¥é¤Ï²¸Â¼²È¤Î¿Í¡¹¡¡À¶¸¶²ÌÌí¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ë
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Æü¡¹¤Îº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç³Ø»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë·Á¤ÇÉÁ¤¯¡¢½Õ·²·²Áü·à¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖºÇ°¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ²È¡¦Ê¼Æ£¤ë¤ê»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡Âç³Ø3Ç¯À¸¤Î½Õ¡¢¶µ°é³ØÉô¤Î²¸Â¼Í¥´õ¤Ï¡¢Æ±¤¸³ØÉô¤Î¤Þ¤Ò¤ë¡ÊµÈÀî°¦¡Ë¡¦°¦è½¡Ê¸«¾å°¦¡Ë¤é¤ÈÊ¿ËÞ¤ÊÂç³ØÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Íý³ØÉô¿ô³Ø²Ê¤Î¹³¤¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¢¾¦³ØÉô¤Î¸×Ç·²ð¡ÊË¾·îÊâ¡Ë¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸×Ç·²ð¡¢¤Þ¤Ò¤ë¡¢°¦è½¡¢¹³¤¤ÎÇØ·Ê¤¬¤Ä¤à¤¬¤ì¡¢Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Í¥´õ¤¬¸ì¤ê¤«¤±¤ë°ä³¥¤ÎÆæ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥´õ¤Î²áµî¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Í¥´õ¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¿ûÌîè½±û¡¢Ê¿»³¹À¹Ô¡¢¤ê¤ç¤¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¡¢2ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£ºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¥´õ¤Î»Ð¡¦Í¥¸«¡£³èÈ¯¤Ç¿Ä¤¬¶¯¤¯¡¢Êì¿Æ¤Î»à¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÇÆ¯¤¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥´õ¤¬Êì¿Æ¤Î°ä³¥¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ëå¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¶ÛÇ÷¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦Ê¿»³¤Ï¡¢Í¥´õ¤ÎÉã¡¦ÂóÏºÌò¡£Á¬Åò¡È²¸¤ÎÅò¡É¤ò1¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÌµ¸ý¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÀÅ¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢Ì¼¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ëµ¤»ý¤Á¤äºÊ¤òÁÛ¤¦ÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤ê¾ð´¶Ë¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¡¡¤ê¤ç¤¦¤Ï¡Ø¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÉý¹¤¤Ìò¤ò±é¤¸¡¢ºòÇ¯¤ÎÉñÂæ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¡Ù¤ÇÀ¶¸¶¤È¶¦±é¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Í¥´õ¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦¤Þ¤¤¤³¤ò±é¤¸¤ë¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë²¸Â¼²È¤ÎÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£
¢£¿ûÌîè½±û¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¤½¤ÎÁÛ¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤¬¡¢²¹¤«¤¤ÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤¿Í¥¸«¤Ï¡¢Ëå¤ÎÍ¥´õ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼ïÎà¤Î¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤â¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¸Â¼²È¤Î»þ´Ö¤¬¤®¤å¤®¤å¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¿»³¹À¹Ô¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¼ç¿Í¸ø²¸Â¼Í¥´õ¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼ã¼ÔÃ£¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯»Ò¶¡Ã£¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÌòÊÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¤ê¤ç¤¦¥³¥á¥ó¥È
Í¥¤·¤µ¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊÌ¼¤Ø¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È»Ä¤·¤¿Êì¡£Í¥´õ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤è¤Í¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÃúÇ«¤Ë»þ´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Þ¥¤¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¿·¥¥ã¥é¤Ï²¸Â¼²È¤Î¿Í¡¹¡¡À¶¸¶²ÌÌí¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ë
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Æü¡¹¤Îº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç³Ø»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë·Á¤ÇÉÁ¤¯¡¢½Õ·²·²Áü·à¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖºÇ°¤Ê¤È¤â¤À¤Á¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ²È¡¦Ê¼Æ£¤ë¤ê»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸×Ç·²ð¡¢¤Þ¤Ò¤ë¡¢°¦è½¡¢¹³¤¤ÎÇØ·Ê¤¬¤Ä¤à¤¬¤ì¡¢Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Í¥´õ¤¬¸ì¤ê¤«¤±¤ë°ä³¥¤ÎÆæ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í¥´õ¤Î²áµî¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Í¥´õ¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¿ûÌîè½±û¡¢Ê¿»³¹À¹Ô¡¢¤ê¤ç¤¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¡¢2ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£ºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¥´õ¤Î»Ð¡¦Í¥¸«¡£³èÈ¯¤Ç¿Ä¤¬¶¯¤¯¡¢Êì¿Æ¤Î»à¸å¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÇÆ¯¤¡¢²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥´õ¤¬Êì¿Æ¤Î°ä³¥¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ëå¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¶ÛÇ÷¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦Ê¿»³¤Ï¡¢Í¥´õ¤ÎÉã¡¦ÂóÏºÌò¡£Á¬Åò¡È²¸¤ÎÅò¡É¤ò1¿Í¤ÇÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÌµ¸ý¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÀÅ¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢Ì¼¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ëµ¤»ý¤Á¤äºÊ¤òÁÛ¤¦ÀÚ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤ê¾ð´¶Ë¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¡¡¤ê¤ç¤¦¤Ï¡Ø¥í¥ó¥°¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤ÇÉý¹¤¤Ìò¤ò±é¤¸¡¢ºòÇ¯¤ÎÉñÂæ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¡Ù¤ÇÀ¶¸¶¤È¶¦±é¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Í¥´õ¤¬¹â¹»À¸¤Îº¢¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¡¦¤Þ¤¤¤³¤ò±é¤¸¤ë¡£¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë²¸Â¼²È¤ÎÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢Êª¸ì¤ò²¹¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£
¢£¿ûÌîè½±û¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢¿Í¤È´Ø¤ï¤ëÃæ¤Ç¤½¤ÎÁÛ¤¤¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤¬¡¢²¹¤«¤¤ÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤¿Í¥¸«¤Ï¡¢Ëå¤ÎÍ¥´õ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼ïÎà¤Î¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤â¥Õ¥¿¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¸Â¼²È¤Î»þ´Ö¤¬¤®¤å¤®¤å¤Ã¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¿»³¹À¹Ô¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¼ç¿Í¸ø²¸Â¼Í¥´õ¤ÎÉã¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¼ã¼ÔÃ£¤ÎÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯»Ò¶¡Ã£¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ëÌòÊÁ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¿´²¹¤Þ¤ë½Ö´Ö¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¤ê¤ç¤¦¥³¥á¥ó¥È
Í¥¤·¤µ¤ËÉÔ´ïÍÑ¤ÊÌ¼¤Ø¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È»Ä¤·¤¿Êì¡£Í¥´õ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤è¤Í¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÃúÇ«¤Ë»þ´Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£