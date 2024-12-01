ÂæÏÑ¡¦ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý ½é³°Í·¤Ë½ÐÈ¯¡¡¥Ï¥ï¥¤·ÐÍ³¤·ÂÀÊ¿ÍÎÅç¤·¤ç¹ñ¤Ø
ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¡¢½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ¤Î³°Í·¤ÇÂÀÊ¿ÍÎ½ô¹ñ¤ÎÎòË¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍêÁíÅý¤Ï¡¢½ÐÈ¯¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¤Ï°ÂÁ´¡¢Âº¸·¡¢²÷Å¬¤µ¡¢ÍøÊØÀ¤Î¸¶Â§¤ò½å¼é¤·¤¿±ß³ê¤Ê¹ÔÄø¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£²ó¤Î³°Í·¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íê»á¤Ï¡¢12·î6Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤ÇÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½ôÅç¤ä¥Ä¥Ð¥ë¡¢¥Ñ¥é¥ª¤òË¬Ìä¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæÏÑ¤È³°¸ò´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¹ñ¤¬12¤Þ¤Ç¸º¤ëÃæ¡¢Íê»á¤Ïº£²ó¤Î³°Í·¤Ç¡ÖÌ±¼ç¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÐºÑ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ½ô¹ñ¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ò¤±¤óÀ©¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢Íê»á¤Î¥¢¥á¥ê¥«Î©¤Á´ó¤ê¤Ë¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·³ÍÑµ¡¤ä·³´Ï¤¬ÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÏ¢Æü³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£