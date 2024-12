新昭和グループは、2024年11月29日(金)、東京都港区に本店を置く「楽久屋」をグループ企業に迎え入れました。

楽久屋は「日帰り温泉(温浴)」事業に特化し「新規開発事業(土地活用・スペース活用)」「再生・承継事業」「銭湯事業」の3つの事業を展開。

東京・千葉・山梨・岐阜・大阪の温浴施設「稲城天然温泉 季乃彩」「多摩境天然温泉 森乃彩」「湯どころ みのり」「道志川温泉 紅椿の湯」「COCOFURO ますの湯」「野天風呂 湯の郷」「南柏天然温泉 すみれ」「佐倉天然温泉 澄流」「COCOFURO たかの湯」「COCOFURO かが浴場」「COCOFURO おおみね湯」計11店舗を運営しています。

