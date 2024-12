ボルドー最古のワインメゾン！バルトン＆ゲスティエ

「バルトン&ゲスティエ(B&G)」が、ワイン・エンスージアスト誌にて「ヨーロピアン・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー 2024」を受賞しました。

●バルトン&ゲスティエ(B&G)

〜1725年創業の歴史と伝統を守り続けるボルドー最古のワインメゾン〜

2025年に創業300年となるバルトン&ゲスティエ(B&G)は、生活者に高品質なワインを届けるということを変わらぬモットーに、ワインビジネスを続けてきたボルドー最古のワインメゾンです。

1725年、創業者であるバルトン家のトーマス・バルトン氏が、ボルドーでワインビジネスを開始しました。

初めは、北ヨーロッパへの樽の輸出などを行っていましたが、孫のヒュー・バルトン氏の時代にアメリカに向けてワインの販売を開始。

その頃、フォワーディングパートナーであったダニエル・ゲスティエ氏に参画を依頼。

そして、バルトン&ゲスティエが誕生しました。

第3代アメリカ合衆国大統領であり、アメリカ独立宣言の起草者であったトーマス・ジェファーソン氏がB&Gへのヨーロッパ以外からの初めての客人であったことで200年近くアメリカのマーケットで大きく広がり、今では世界各国で知れ渡る一大ブランドとなりました。

●ワイン・エンスージアスト誌

ワイン・アドヴォケイト誌、ワイン・スペクテイター誌に並ぶ、アメリカの著名なワイン専門誌です。

同誌は毎年、ワイン、スピリッツ、飲料の世界で最も影響力のある生産企業をワイン・スター・アワードとして表彰しています。

ワイン業界に多大な貢献をした個人やワイナリー、企業を称えるこの賞は、2024年で25周年を迎えます。

ヨーロピアン・ワイナリー・オブ・ザ・イヤー 2024

●商品ラインアップ

https://www.kokubu.co.jp/brand/101/7552811.html

商品名 :バルトン&ゲスティエ

ボルドー・ルージュ キュヴェ・ランボー 赤

味わい :フルボディ

内容量 :750ml

参考価格:2,110円(税別)

ボルドー・ルージュ キュヴェ・ランボー 赤

商品名 :バルトン&ゲスティエ

ボルドー・ブラン プティット・ナンシー 白

味わい :辛口

内容量 :750ml

参考価格:2,110円(税別)

ボルドー・ブラン プティット・ナンシー 白

商品名 :バルトン&ゲスティエ ソーテルヌ ネクター・ドール 白

味わい :甘口

内容量 :750ml

参考価格:4,810円(税別)

ソーテルヌ ネクター・ドール 白

商品名 :バルトン&ゲスティエ マルゴー テラス・デ・ダム 赤

味わい :フルボディ

内容量 :750ml

参考価格:6,010円(税別)

マルゴー テラス・デ・ダム 赤

商品名 :バルトン&ゲスティエ

ロゼ・ダンジュ レ・ジャルダン・ド・ラ・レーヌ ロゼ

味わい :やや甘口

内容量 :750ml

参考価格:2,310円(税別)

ロゼ・ダンジュ レ・ジャルダン・ド・ラ・レーヌ ロゼ

商品名 :バルトン&ゲスティエ デュシェ・デュゼ エリタージュ 赤

味わい :フルボディ

内容量 :750ml

参考価格:2,860円(税別)

デュシェ・デュゼ エリタージュ 赤

商品名 :バルトン&ゲスティエ シャトー・マニョール 赤

味わい :フルボディ

内容量 :750ml

参考価格:5,810円(税別)

シャトー・マニョール 赤

商品名 :バルトン&ゲスティエ エム・ド・マニョール 赤

味わい :フルボディ

内容量 :750ml

参考価格:3,210円(税別)

エム・ド・マニョール 赤

商品名 :バルトン&ゲスティエ クレマン・ド・ボルドー 白

味わい :辛口

内容量 :750ml

参考価格:2,810円(税別)

クレマン・ド・ボルドー 白

フードペアリング

