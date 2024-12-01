¿¦¾ì¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¥Ù¥¿Ë«¤á¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë1¤Ä¤Î¤³¤È
»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²ñ¿©¡¦¿©»ö²ñ¤Î¡Ö»ÅÀÚ¤êÎÏ¡×¤Ç¤ï¤«¤ë¡½¡½
ÌÌÅÝ¤Ê»¨Ì³¤ÎÂåÌ¾»ì¡Ö´´»ö¡×¡Ö¿©»ö²ñÀßÄê¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Çº¤ß¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡Ö¤¿¤«¤¬²ñ¿©¡×¤ÈÂª¤¨¤ÆÅ¬Åö¤Ë¤³¤Ê¤¹¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¾å»Ê¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î°ì¸«¡¢²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¡ÈÉÏË³¤¯¤¸¡É¤Ë¡¢¼Â¤Ï¡ÖÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©¡¡´°Á´¹¶Î¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡È¹¹ðÂåÍýÅ¹Â´¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¼å¤¤¡Ê1¡¢2ÇÕ¤¬¸Â³¦¡Ë¡¦ÈóÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÃø¼Ô¡É¤¬¡¢ºÇÂç28²ñ¿©¡¿·î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¿©¡¦¼ÒÆâ°û¤ß²ñ¡¦Á÷ÊÌ²ñ¡¦´¿·Þ²ñ¤Ê¤É¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿©»ö²ñ¤Çº£Æü¤«¤é»È¤¨¤ëËÜ½ñ¡£
º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ë¡¢¡ÖËºÇ¯²ñ¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡½¡½¡£
°ìÇ¯´Ö¤Î¡Ö»×¤¤½Ðºî¤ê¡×¤Ï½ÅÍ×¤ÊÀÕÌ³
ËºÇ¯²ñ¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð´ë²è¡¦½Ð¤·Êª¤Ç¤¢¤ë¡Ê°Ê¹ß¡¢Åý°ì¤·¤Æ´ë²è¤ÈµºÜ¤¹¤ë¡Ë¡£¤¬¡¢¤³¤ì¤³¤½ºÇ¤â´´»ö¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë²è¤ò½àÈ÷¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¤³¤³¤ÇËºÇ¯²ñ¤ÎÌÜÅª¤ËÎ©¤ÁÌá¤ê¤¿¤¤¡£¡ÖÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤è¤êå«¤Î¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»ñ¤¹¤ë´ë²è¤³¤½ºÇ¤âËºÇ¯²ñ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¿¦¾ì¤Ë¤¤¤ë°ìÎ®¤Î¿Í¤¬´´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎËºÇ¯²ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¿¦¾ìÁ´°÷¤Ë»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÀ©¡×¤Ë¤·¤è¤¦
¾åµ¤Î¼ñ»Ý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢´ë²è¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤è¤ê¤â¡Ö¥Á¡¼¥àÀ©¡×¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤â¤Î¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¤Ç¤Î¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡×¤Ï¡¢Å´ÈÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ËºÇ¯²ñ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÕ¤Ë¡¢°ìÈ¯·ÝÅª¤Ê½Ð¤·Êª¤ò¸åÇÚ¤Ë¶¯¤¤¤ë¤Î¤Ï»þÂåÅª¤Ë¤â¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£½÷À¼Ò°÷¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¶¯¤¤¤ë¤Î¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¥¯¥¤¥ººî¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î4ÅÀ¤òÂêºà¤È¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤ä¤¹¤¤¡£
- ¡²ñ¼Ò´ØÏ¢¡§²ñ¼Ò¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É
- ¢Éô½ð´ØÏ¢¡§Éô½ð¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¡¦º£Ç¯°ìÇ¯¤Î¶ÈÀÓ¤Ê¤É
- £¼ÒÆâ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼´ØÏ¢¡§³ÆÉô½ð¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤É
- ¤Éô½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¸Ä¿Í¤Î¼ñÌ£¡¦°Õ³°¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ê¤É
¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤Ù¤Æ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»ä¤Î¤ª´«¤á¤Ï¡¢¼ÒÆâ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼´ØÏ¢¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
A¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÇ¼´ü¸ò¾Ä¤µ¤ì¤ë
B¡§¤ªµÒÍÍ¤¬Â¾¼Ò¾¦ÉÊ¤ò¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë
C¡§±Ä¶È¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹ÉÔÂ
D¡§¾¦ÉÊ¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢±Ä¶È¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤ò¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¯¥¤¥º¤Î²òÅú¤Ï¡ÖÁ´ÉôÀµ²ò¡×¤È¤·¤ÆOK¤À¡£¤ä¤äÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥¤¥ººîÀ®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤áÌò¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ»öÁ°¤Ë¥¯¥¤¥º¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¯¥¤¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°ú¤½Ð¤»¤¿¤éËºÇ¯²ñ¤ÏÀ®¸ù¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¶ÈÌ³Íý²ò¤¬¿Ê¤ß¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤¤ÎÉô½ð¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìò¿¦¤¬¾å¤ÎÊý¤Î¡Ö°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡×¤òÂêºà¤ËÁª¤Ö¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î°Õ³°¤ÊÂ¦ÌÌ¤ä¡¢¾å»Ê¤Î¼ã¼ê»þÂå¤Î¼ºÇÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£
¡ÖÎÙ¤Î²Ý¡×¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤è¤¦
¤¿¤À¤·¡¢Âêºà¤È¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Ë¥¯¥¤¥º¤Î½ÐÂêµö²Ä¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡£µö²Ä¤ò¼è¤é¤º¤Ë¥¯¥¤¥º¤Î¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊó¤ò¥¯¥¤¥º¤ÎÂêºà¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¡¦¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¶¦Í¤ä¡Ö¤¤¤¸¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»öÁ°³ÎÇ§¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï¿µ½Å¤Ë¼è¤ê°·¤¦¤Ù¤¤À¡£ËºÇ¯²ñ¤äÌµÎé¹Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡£
»²²Ã¼Ô¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£»Å»ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¼«Ê¬¤¬´ÉÍý¿¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð³Æ²Ý¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÈ¯É½¤·¡¢Á´°÷¤Ç¤Í¤®¤é¤¦»þ´Ö¤òÀß¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È²£¤Î²Ý¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£ËºÇ¯²ñ¤ÈÉô½ðÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò·ó¤Í¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©¡¡´°Á´¹¶Î¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë