障がいのある方が働きやすく、人も犬ものびのび楽しめるドッグカフェ！「Dag」1周年

庭遊館は、運営するドッグカフェ「Dag」が、2024年11月29日に、オープンより1周年を迎えました。

「Dag」1周年

店名 : Dag

電話 : 058-216-6103

所在地 : 岐阜県各務原市那加大門町一丁目39番地

名鉄各務原線高田橋駅より徒歩7分(約500m)

東海北陸自動車道・岐阜各務原ICより5分(約2.2km)

定休日 : 毎週水曜日

営業時間: 9:00〜18:00(夏季は夜営業あり)

■ドッグカフェ(モーニング・ランチ・カフェ)

5テーブル(うち2席は簡易個室)、テラス席1席で愛犬と一緒に食事ができるカフェをです。

ハンズハンズの利用者さんは、スタッフの指導のもと、開店前の掃除、仕込み、配膳、食後の片付けなど、個々の特性を生かした仕事を行っています。

■ドッグプール

プールは3m×9mです。

ハンズハンズ利用者さんは使用前後のプール掃除等の作業を行っています。

プール

■ドッグラン

大型犬用、小型犬用、貸切りエリアのドッグラン併設。

利用後のゴミの片付けや掃除、ドッグランの整備等を行っています。

ドッグラン

<ランチメニュー一例>

・ランチプレート 1,430円(税込)〜

ランチプレート

<わんちゃんプレート> 880円(税込)〜

使用材料:岐阜県産 鹿肉・ささみ ブロッコリー 季節の野菜

わんちゃんプレート

障がい者と犬

看板犬

