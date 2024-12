マークス・インテリジェンスは、2024年12月23・24日にインドネシア・アチェ州バンダアチェにて開催される「アチェ津波と和平20周年記念 アチェ国際フォーラム2024『AGAMA, KEBERSAMAAN DAN KEMANUSIAAN 』」に関して、日本における広報活動の支援を行います。

マークス・インテリジェンス「アチェ津波と和平20周年記念 アチェ国際フォーラム2024」

マークス・インテリジェンスは、2024年12月23・24日にインドネシア・アチェ州バンダアチェにて開催される「アチェ津波と和平20周年記念 アチェ国際フォーラム2024『AGAMA, KEBERSAMAAN DAN KEMANUSIAAN 』」に関して、日本における広報活動の支援を行います。

このフォーラムは、2004年12月26日に発生したスマトラ沖地震による大津波被災からのアチェの復興、さらに当時紛争状態にあったアチェがいかにして和平を実現したかを、当事の関係者のスピーチを交えて振り返る記念イベントです。

また、このイベントでは、在メダン日本国総領事館の支援により建設が進められていた「UTU-Japan Tsunami and Natural Disaster Education Building(UTU-Japan アチェ津波及び自然災害教育センター)」の開所式も行われます。

同社は、当該フォーラムに関して、日本における広報活動と日本の報道機関による現地取材のサポートを行い、本フォーラムの日本国内での認知・関心を高め、現地取材を促進します。

同社の支援は、日本が復興支援をしてきたアチェの津波被災と和平実現からの教訓を日本社会に広く伝えることを目的としています。

当該フォーラムは、アチェ州バンダアチェにある国立イスラム大学(UIN)アル・ラニリ校が、アチェ州と同州ムラボーにある国立トゥク・ウマール大学(UTU)、さらに、日本からは同社が協力して、開催するものです。

■本フォーラムで予定している主な内容

1. 当時の関係者及び現関係大臣による基調講演

2. ラウンドテーブル会議:「宗教の中庸、人道、そしてグローバルな関係・パートナーシップ 〜インドネシア・エマス2045を見据えて〜」

3. UTU-Japan 津波・自然災害教育センターの開所式

4. 書籍「アチェ津波と和平の20年」の出版記念イベント

5. 2004年アチェ津波被災の支援に貢献した個人および機関への表彰式

6. 「アチェ津波と和平後の持続可能な発展」に関するセミナーとアチェ計画開発局(Bappeda Aceh)による書籍出版イベント

7. アチェ津波20周年記念写真コンテスト&展示会:「記憶を記録し、未来を見据える」

■予定登壇者・参加者

1. スシロ・バンバン・ユドヨノ

第6代インドネシア共和国大統領。

津波被災時のリーダーとして復興と和平を推進。

2. M. ユスフ・カラ

第10代および第12代インドネシア共和国副大統領。

アチェ和平交渉を指揮した中心人物。

3. Tgk. H. マリク・マームッド・アル・ハイタール

ワリ・ナングロ・アチェ(アチェ州の精神的指導者)。

元自由アチェ運動(GAM)のリーダーで、和平交渉とアチェの再建を象徴する存在。

4. リー・シェンロン

2004年〜2024年 シンガポール共和国上級首相

5. プロフ. サトリョ・スーマントリ・ブロジョネゴロ(博士)

インドネシア共和国研究技術省

6. スギヨノ

現インドネシア共和国外務大臣

アチェ国際フォーラム2024予定登壇者(一部)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本における広報を支援!マークス・インテリジェンス「アチェ津波と和平20周年記念 アチェ国際フォーラム2024」 appeared first on Dtimes.