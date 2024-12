分かりやすい仏教の説明の仕方！日本仏教協会「千原靖賢和尚 講演」

一般社団法人日本仏教協会は、天台宗茨城教区にて出家にした千原せいじに、2024年11月28日、東京都内の寺でお坊さんたちに向けて講演をしました。

日本仏教協会「千原靖賢和尚 講演」

一般社団法人日本仏教協会は、天台宗茨城教区にて出家にした千原せいじに、2024年11月28日、東京都内の寺でお坊さんたちに向けて講演をしました。

分かりやすい仏教の説明の仕方、人の感動や心を掴むことなどを話していただき、靖賢和尚の今までの芸能関係の経験もあり楽しい雰囲気で進みました。

講演を聞く相手全員が僧侶であり、靖賢和尚にとっては凄いプレッシャーだったかもしれません。

講演の後は出席のお坊さんたちと意見交換をして和やかに終了しました。

■講演を終えた靖賢和尚のコメント

寺の本堂で仏様を背にして話すことは少々緊張しました。

また、お坊さんたちにこうやって話せることは経験がないことでした。

今後の日本仏教のことや現在の葬儀事情などをお坊さんたちから生の声を聞き、知らない面も知り、勉強になりました。

お坊さんとして今後益々やる気になりました。

お坊さん達を前に講演

日本仏教協会の中根 善弘代表理事は「特に日本仏教を知らない、あらゆる世代の方々にも改めて知っていただきたい為、靖賢和尚に発信いただきたい」と期待しています。

■法人概要

名称 :一般社団法人日本仏教協会

所在地:東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS麹町2F

TEL :0120-7676-40

FAX :03-5972-4004

