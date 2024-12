耐久レースで多くの実績！柴田自動車「シバタイヤ」

柴田自動車は、ふるさと納税の返礼品として、SHIBATIRE「シバタイヤ」が採用。

柴田自動車は、ふるさと納税の返礼品として、SHIBATIRE「シバタイヤ」が採用されました。

同社は岐阜県坂祝町に本社を置く、自動車関連企業・柴田自動車株式会社が経営している自動車販売店です。

柴田自動車では、約30年前に製造された日産SKYLINE R31型を扱う専門店「R31HOUSE」を展開するほか、タイヤメーカーとしてオリジナルタイヤのSHIBATIRE「シバタイヤ」も製造販売しています。

また、柴田自動車ではレーシングチームの運営、タイヤ製造、ラジコンカーの製作・販売も手掛けています。

このうちレーシングチームはドリフト競技の国内最高峰の選手権であるD1グランプリやフォーミュラ・ドリフト ジャパン(FDJ)に参戦。

このドリフトでの経験をフィードバックして生まれたのがオリジナルブランドタイヤのSHIBATIRE「シバタイヤ」です。

こちら、ドリフトレースのみならずタイムアタックやスプリントレース、耐久レースで多くの実績を挙げた高品質タイヤです。

SHIBATIRE「シバタイヤ」の企画・テスト・品質管理は柴田自動車が担っており、信頼のジャパンブランドとなります。

市場において大手メーカーが大きなシェアを持つ中、限られた国内メーカーである同社は、日本国内ひいては坂祝町の企業として、こだわった製品づくりを推進し、地域社会と連携しながら、製品を市場に送り出しています。

同社は、さらなる地域発展に貢献するため、同社製品であるSHIBATIRE「シバタイヤ」をふるさと納税返礼品に登録することとなりました。

※返礼品としての掲載は11月中を予定しています。

■返礼品登録製品

SHIBATIRE

https://shibatire.com/

SHIBATIRE R23

RYDANZ

https://rydanz.jp/

SHIBATIRE RYDANZ

RYDANZ NORDICA(シバタイヤ スタッドレス)

https://rydanz.jp/nr01/

SHIBATIRE スタッドレス

■返礼品登録製品掲載の主なふるさと納税返礼品ポータルサイト

※掲載は11月中を予定しています。

・ふるさとチョイス

https://www.furusato-tax.jp

・楽天ふるさと納税

https://event.rakuten.co.jp/furusato

・ANAのふるさと納税

https://furusato.ana.co.jp/

・au PAY ふるさと納税

https://furusato.wowma.jp/

・セゾンのふるさと納税

https://furusato.saisoncard.co.jp/

さかほぎふるさと納税について

https://www.town.sakahogi.gifu.jp/taxpayment/#form

