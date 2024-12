おむつ替えラクラク＆温度調節が可能！neomamaism「冬用スリーパー」

「neomamaism(ネオママイズム)」よりお子様の寝冷え対策としてママの声から開発した「冬用スリーパー」が「第18回キッズデザイン賞」の「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門」にて受賞したことに伴い、公式オンラインストアにて2024年12月31日(火)までの期間限定でキャンペーンを実施します。

neomamaism「冬用スリーパー」

「neomamaism(ネオママイズム)」よりお子様の寝冷え対策としてママの声から開発した「冬用スリーパー」が「第18回キッズデザイン賞」の「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン部門」にて受賞したことに伴い、公式オンラインストアにて2024年12月31日(火)までの期間限定でキャンペーンを実施。

柄バリエーションは全部で6種類

星座柄ホワイト

●neomamaism「冬用スリーパー」について

スリーパーとは赤ちゃんが就寝時に使う「着るタイプのお布団」です。

日本では掛け布団をかけて寝ることが主流ですが、欧米では一歳未満の赤ちゃんには窒息などの事故防止の観点からスリーパーの着用が推奨されています。

赤ちゃんの顔にお布団がかかる心配もなく、かけ直す心配もないので赤ちゃんの快適さはもちろん、日頃頑張っているママやパパも安心して過ごすことができます。

・袖付き(取り外し可能!)足まですっぽり隠れる、中綿入り!のあったか冬仕様

・首元、足元、両方から開閉可能なダブルジップ仕様

・足元までファスナー式で完全に開くため、おむつ替えラクラク&温度調節が可能に

サイズオーバーになった時も長く着用可能です

・外側はコットンガーゼ平織りでさらりとした手触り、内側はコットンモスリン編みでふわふわの手触り

・お子様の成長にあわせた豊富なサイズ(S〜XL)とママもときめくカラー・デザイン展開(6種類)

●キャンペーンについて

ママの声から開発されて「冬用スリーパー」の受賞に伴い、neomamaism公式オンラインストアにて、「冬用スリーパー」を2点同時購入にて利用出来るクーポン(1,000円OFF)が用意されました。

※カートイン時自動付与

