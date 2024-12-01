ウエスト・ハムvsアーセナル 試合記録
【プレミアリーグ第13節】(ロンドン スタジアム)
ウエスト・ハム 2-5(前半2-5)アーセナル
<得点者>
[ウ]アーロン・ワン・ビサカ(38分)、エメルソン・パルミエリ(40分)
[ア]ガブリエル・マガリャンイス(10分)、レアンドロ・トロサール(27分)、マルティン・ウーデゴーア(34分)、カイ・ハバーツ(36分)、ブカヨ・サカ(45分+5)
<警告>
[ウ]エメルソン・パルミエリ(42分)、クリセンシオ・サマーフィル(45分+1)、ウカシュ・ファビアンスキ(45分+3)、トマーシュ・ソウチェク(90分+4)
[ア]ブカヨ・サカ(42分)
└前半だけで5ゴール! アーセナルがウエスト・ハムに快勝で暫定2位浮上
ウエスト・ハム 2-5(前半2-5)アーセナル
<得点者>
[ウ]アーロン・ワン・ビサカ(38分)、エメルソン・パルミエリ(40分)
[ア]ガブリエル・マガリャンイス(10分)、レアンドロ・トロサール(27分)、マルティン・ウーデゴーア(34分)、カイ・ハバーツ(36分)、ブカヨ・サカ(45分+5)
<警告>
[ウ]エメルソン・パルミエリ(42分)、クリセンシオ・サマーフィル(45分+1)、ウカシュ・ファビアンスキ(45分+3)、トマーシュ・ソウチェク(90分+4)
[ア]ブカヨ・サカ(42分)
└前半だけで5ゴール! アーセナルがウエスト・ハムに快勝で暫定2位浮上