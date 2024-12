「誰でも」「簡単に」施工できることを目標に開発！ビルズアート「窓ガラス用遮熱コーティング剤」 施工講習会

ビルズアートは、今回新たに開発した「次世代型省エネコーティング e-coating HSG」の出張施工講習会を希望されるリフォーム会社を、2024年12月1日より募集します。

ビルズアート「窓ガラス用遮熱コーティング剤」 施工講習会

【次世代型省エネコーティング e-coating HSGの概要】

<特長>

従来の「窓ガラス用遮熱コーティング剤」は専門業者による責任施工のため、価格が高いだけでなく利用者との直接契約となることも多いので、リフォーム会社のメリットはほぼありませんでした。

今回、同社が提供する「次世代型省エネコーティング e-coating HSG」は「誰でも」「簡単に」施工できることを目標に開発されており、リフォーム会社での自社施工が十分可能な商品です。

