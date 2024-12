病気で苦しんでいる方々にふれあいを通じて癒しを届ける！Florence「アニマルセラピー」

「Florence(フローレンス)」は、病院と連携したアニマルセラピーを2024年11月1日(金)から本格的に開始しました。

医療法人社団恵羊会の院長や看護師の方達と連携し、病気で苦しんでいる方々にふれあいを通じて癒しを届けています。

■Dog Cafe&Cat Cafe Florenceの特徴

*0歳のお子様でも入店できる

Dog Cafe&Cat Cafe Florenceは、セラピードッグ・キャットになるための訓練をしているカフェです。

ふれあい型の形式をとっており、Dog Cafe&Cat Cafeともに0歳のお子様から入店可能です。

*とにかくみんな人懐っこい

犬カフェ猫カフェといえば、なかなか触らせてくれない、思ったよりふれあえなかったなどのイメージですが、Florenceのワンちゃん・ネコちゃんたちは人が大好き。

入店したらお膝の取り合いです。

人間が大好きで寄ってくるワンちゃん・ネコちゃんに一度来店するとみなさん虜です。

*セラピードッグ&キャットがご自宅や施設を訪問している

お医者さんや看護婦さんたちと患者さんのご自宅や、老人ホームやデイサービスに訪問しセラピー活動を行っています。

猫がセラピーを行う姿はここでしか見れません。

Dog Cafeのワンちゃん達と一緒に育ってきたから、Florenceのネコちゃんは、ワンちゃんとも、とっても仲良しです。

*とにかく芸達者

ワンちゃんたちの芸はもちろんのこと、呼ぶとお返事をするネコや、お手が出来るネコ。

肩乗り猫などお客様を飽きさせません。

■店舗概要

店舗名 : Dog Cafe Florence

所在地 : 〒121-0061 東京都足立区花畑4-39-22

アクセス: 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 東武バス11分

営業時間: 月・火・日 10:30〜18:00(最終受付17:30)

金・土・祝前日 10:30〜20:00(最終受付19:30)

定休日 : 水・木曜日

席数 : 12席

URL : https://www.instagram.com/dogcafeflorence/

店舗名 : Cat Cafe Florence

所在地 : 〒121-0061 東京都足立区花畑3-34-1

アクセス: 東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 東武バス11分

営業時間: 月・火・木・日 10:30〜18:00(最終受付17:30)

金・土・祝前日 10:30〜20:00(最終受付19:30)

定休日 : 水曜日

席数 : 10席

URL : https://www.instagram.com/catcafeflorence/

【活動内容】

*老人ホーム訪問

足立区内の老人ホーム「SheepLia壱号館」にDog Cafe Florenceのアダムやチーズ、Cat Cafe Florenceのマイケルやマーブルが訪問。

入居者の皆さんとふれあいます。

*患者さんの自宅に訪問

病院の医師や看護師と連携して、患者様のご自宅にもセラピードッグやキャットが訪問し、ふれあっていただきます。

*小学校・図書館へ訪問

ご高齢の方だけではなく、子どもたちとも交流します。

これまでに足立区立亀田小学校や花畑図書館を来訪しました。

