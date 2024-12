テーブルに冷蔵庫、スピーカー等が付いた多機能テーブル！LOOZER「スマートテーブル」

ロイヤルは、ステルス家電の代名詞でもある「LOOZER(ルーザー)」のスマートテーブル販売キャンペーンをスタートしました。

LOOZER「スマートテーブル」

全国の家電量販店や家具チェーン店等で展開しているスマートテーブルのSTB65/STB90β/STB135のモデルを対象とし、購入後に簡単なアンケートに答えるだけで、同じくLOOZERブランドから展開している「SECクッキングトップ100」を全員にプレゼント。

「SECクッキングトップ100」は、酸化物セラミックの特性を活かした技術を用いり、熱効率を高めた構造となっているのが特徴で、全般の鍋が使用可能となっているクッキングトップであり、これからの季節は「SECクッキングトップ100」を使い、鍋を囲むのも良いですし、様々な調理にも最適な商品です。

スマートテーブルを購入しアンケートに答えるだけで「SECクッキングトップ100」が貰える大胆なキャンペーン企画を実施中。

対象期間:2024年11月22日〜2025年1月13日まで。

※応募期間は2025年2月23日まで。

※店舗によっては運用が異なる場合が御座います。

プレゼント商品【SECクッキングトップ100】

■スマートテーブルとは

テーブルに冷蔵庫やモデルによっては冷凍庫、さらにスピーカーやワイヤレス充電等が付いた多機能商品であり、リビングの真ん中に冷蔵庫のある生活は、まさに生活スタイルに革命を起こすもので、便利さやこれまでの暮らしには無かった体感を味わえる商品です。

LOOZER_スマートテーブル

■商品概要

STB135/STB90β/STB65の3モデル/各3色(BLK・WHT・WOOD)を展開。

<STB135>

外形寸法 :幅1,295mm×奥行705mm×高さ460mm

重量 :61kg

定格内容量 :左70L/右65L(全体135L)

冷蔵庫温度 :左3℃〜8℃ 右6℃〜12℃(調整可能)

○タッチパネル機能

○ワイヤレススピーカー接続方式 Bluetooth(R)5.0

○デュアルスピーカー:20W×2

○サウンドイコライザー

○LEDライト

USBポート :タイプA/2・タイプC/1

電源コンセント :1口(1000Wまで)

ワイヤレス充電ポット:1口

販売価格 :176,000円(税込)

LOOZER_STB135

<STB90β>

定格内容量 :左65L(冷蔵)/右23L(冷凍):全体93L

冷蔵室 :3℃〜12℃(左)

冷凍室 :-24℃ -12℃(右)

○タッチパネル操作機能

○ワイヤレススピーカー接続方式 Bluetooth(R) 5.0

○スピーカー:20W×1

USBポート :タイプA/2・タイプC/1

定格電圧 :100V

定格周波数 :50/60Hz

静音性 :約29〜36db

電源コンセント :1口 (1000Wまで)

外形寸法 :幅1055mm×奥行585mm×高さ463mm

重量 :45Kg

年間消費電力 :292kwh ※冷蔵・冷凍庫のみ使用の場合

メーカー価格 :165,000円(税込)

LOOZER_STB90β

<STB65>

外形寸法 :幅667mm×奥行705mm×高さ460mm

重量 :34kg

定格内容量 :65L

冷蔵庫温度 :3℃〜8℃ (調整可能)

○タッチパネル機能

○人感センサー式 アンクルライト

USBポート :タイプA/2・タイプC/1

電源コンセント :2口(合計 1000Wまで)

ワイヤレス充電ポット:2口

販売価格 :110,000円(税込)

LOOZER_STB65

