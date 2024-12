IT部門から経営層まで幅広く活用！『図解即戦力 SAP S/4HANAの導入と運用がこれ1冊でしっかりわかる教科書』山之内 謙太郎著

ロジストの代表取締役 山之内 謙太郎は、SAP最新システムの解説書『図解即戦力 SAP S/4HANAの導入と運用がこれ1冊でしっかりわかる教科書』を2024年11月28日に技術評論社より販売中です。

『図解即戦力 SAP S/4HANAの導入と運用がこれ1冊でしっかりわかる教科書』山之内 謙太郎著

・著者 :山之内 謙太郎(ロジスト 代表取締役)

・出版社 :技術評論社

・発売日 :2024年11月28日

・定価 :2,640円(税込)

・入手方法 :全国の書店およびオンライン書店でお求めいただけます

・単行本(ソフトカバー):272ページ

・ISBN-10 :4297145065

・ISBN-13 :978-4297145064

この書は、次世代の基幹システムとして注目を集めるSAP S/4HANAについて、導入から運用までを豊富な図解とともにわかりやすく解説しています。

ITエンジニアやIT部門のご担当者様だけでなく経営層まで、幅広い読者層に活用できる実践的な一冊となっています。

■ SAP S/4HANAの概要がよくわかる

企業における「会計」「人事」「生産」「物流」「販売」などこれまで個別に行われていた管理処理を統合し、それぞれのデータを効率よく運用していくためにERPを導入している企業が多くなっています。

そんなERP市場の中で圧倒的なシェアを獲得しているのがSAP社の「R/3」になります。

しかし長年使われてきた「R/3」ですが2027年にサポート終了を迎え、今後は「S/4HANA」という別のアーキテクチャになります。

最新のSAPのERPパッケージの全体像を図を使ってわかりやすく解説します。

■ 書の構成

1章 SAPの基礎知識

2章 「S/4HANA」を理解する

3章 「モノ」を管理するロジスティクス(全体像)

4章 調達ロジスティクス

5章 生産ロジスティクス

6章 販売ロジスティクス

7章 「カネ」を管理する会計管理

8章 「ヒト」を管理する人事管理

9章 SAP導入ステップ

10章 その他のソリューション「SAP S/4HANA LoB Solutions」

■ 著者情報

山之内 謙太郎

ITコンサルタント(中小企業診断士・ITコーディネータ)。

1973年神奈川県生まれ。

日本大学商学部卒業。

会計コンサルティング会社や株式会社ベンチャー・リンク、アビームコンサルティング株式会社での勤務を経て、フリーランスとして独立。

その後、ロジスト株式会社を設立。

SAPコンサルタントとして15年以上のキャリアを持ち、エネルギー業界、広告業界、製造業界など、さまざまな大手企業でSAP導入プロジェクトに携わり、その経験を活かし、プロジェクトマネジメントやビジネスプロセスの最適化、業務改革の分野でコンサルタント業務を行う。

現在はロジスト株式会社の代表として、企業の規模を問わず、ITを活用した仕組みづくりを支援することをミッションとし、DX(デジタルトランスフォーメーション)を通じて、日本企業の競争力向上に取り組んでいる。

