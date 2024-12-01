¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡¡Âç»³ÍªÊå¤Î·èÃÇ¤Ë°Â¤É¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¤¬Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤È¤É¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¾å¤Ç¥¿¥Æ¥¸¥Þ»ÄÎ±¤òÀë¸À¤·¤¿Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Î·èÃÇ¤Ë¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡£³£°Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹£Ï£ÂÁí²ñ¡¢º©¿Æ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¼ã¤¸×¾¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¤¬Èà¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤È¤É¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÂç»³¤ÎÂ¸ºß¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£»Ä¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¸¢Íø¡£ÁªÂò¤òÂº½Å¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¤Î»ÑÀª¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤âÇØÈÖ¹æ£³¤¬¥Á¡¼¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ËÍê¤â¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Î£Ï£ÂÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢³ÝÉÛ²íÇ·»á¤¬Àµ¼°¤Ë¿·²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÊµåÃÄÁÏÀß¡Ë£¹£°¼þÇ¯¡£ÀîÆ£Á°²ñÄ¹¤Ë¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤Æü¤À¤Ê¤È¡£¡Ê£Ï£Â°ìÆ±¡Ë»Ö¤Ï¤ß¤Ê°ì½ï¡£³ÝÉÛ¿·£Ï£Â²ñÄ¹¤Î²¼¡¢¤µ¤é¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£