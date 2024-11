育児と仕事を両立できる働き方を提案！ACCEL LINK「Re:work」

ACCEL LINKは、2024年11月25日より、育児と仕事を両立できる働き方を提案する人材紹介サービス「Re:work」の運用を開始しました。

ACCEL LINKは、2024年11月25日より、育児と仕事を両立できる働き方を提案する人材紹介サービス「Re:work」の運用を開始。

このサービスでは今の職場や仕事がご自分達の子育てとの両立に適していないと感じる方、子育てが少し落ち着いてきて可能な範囲で働きだしたい、といった方々を対象としたお仕事紹介サービスになります。

時短が可能な職場や在宅が可能な職場など、希望に合わせて求人案件を紹介。

■Re:wrokが提供する人材マッチング

人口の減少により人材不足や獲得競争が激しくなる中、Re:workでは、今後企業が獲得すべき人材として、働く能力や熱意を持つが育児と仕事の両立といった観点で、今の仕事へのミスマッチや再就職に悩んでいるワーパパやワーママの採用を提案します。

このサービスを経由した子育て世帯の採用に関しては

(1) 採用コストの適正化

(2) 優秀な人材をスピーディーに採用可能

(3) 転職市場内で、他社と競わずに仕事への意欲が高い人材と出会えるなどの特徴があります。

