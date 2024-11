降雪時も履ける！fitfit「あったかウィンターブーツ」

fitfitは、雪国で働くスタッフの熱望を受け、降雪時も履けるファッショナブルなブーツ「あったかウィンターブーツ」を開発。

2024年11月中旬より全国直営店舗61店と、fitfitオンラインストア、インターネット通販などで販売中です。

fitfit「あったかウィンターブーツ」

カラー :ベージュ、シルバー、ブラック

サイズ :S(22.0cm〜22.5cm)、M(23.0cm〜23.5cm)、

L(23.5cm〜24.0cm)、XL(24.5cm〜25.0cm)

アッパー素材:合成繊維

ヒール高 :4.0cm

靴幅 :3E

価格 :16,390円(税込)

発売日 :2024年11月

取扱店舗 :同社直営61店舗

fitfitオフィシャルサイト( https://fitfit.jp/ )

インターネット通販 など

ラニーニャ現象により、昨年よりも冬らしい寒さの日が多くなる予想の今季。

同社では、fitfitさっぽろ東急百貨店のスタッフからの熱望もあり、積雪時も滑りにくく暖かい「あったかウィンターブーツ」を開発しました。

本格的なスペックの防寒ブーツでありながら、女性らしいデザインと素材でタウン履きに最適です。

■「あったかウィンターブーツ」の商品特長

1.靴表面の強撥水生地には、艶やかで上品な見た目の合成繊維を採用。

中綿入りで暖かく、ドローストリング(引き締める紐)で履き口を締めれば、暖かな空気を閉じ込めてさらに防寒が可能です。

上品なブラックとシルバーには光沢があり、ベージュは高級感のあるマットな仕上がりに。

軽やかに見えるローカットのデザインで、ファブリックとスエードのコンビネーションにはスポーティな中にも女性らしさを表現しています。

踵テープのエンブレムには、小さなストーンが四隅にきらりと光ります。

あったかウィンターブーツ 商品画像_1

2.防滑に優れたガラスフィラメント入りのアウトソールを使用。

約4.0cmの厚みにより、クッション性と足長効果、足を地面からの冷えから守ってくれる効果を持たせています。

また、fitfitさっぽろ東急百貨店のスタッフとディスカッションを重ね、厚底ながらも屈曲して歩きやすく、雪がソールの溝に詰まりにくいデザインになっています。

雪道にも対応できるよう、ソールとアッパーの境目からの水を防ぐ地面からの4cm防水試験を合格しています。

あったかウィンターブーツ 商品画像_2

3. 取り外し可能なカップインソールは、表面をやや起毛させることにより、暖かな肌触りを実現しています。

また、踵部分はカップ状、土踏まず部分は足裏にフィットする形状にし、雪道でも快適な歩行をサポートします。

さらに、ファスナーなどを使わず、容易に脱着ができるのもポイント。

靴ベラ状のモールドパーツにより手を使わずにスッと履ける機能性を向上させています。

3カラー(ベージュ/シルバー/ブラック)

