学生が自治体の課題解決案を提案！四天王寺大学「学生企画プロジェクト」

四天王寺大学では、羽曳野市・藤井寺市が抱える地域課題の解決や活性化をテーマに、学生プロジェクトによる企画を両市長に直接提案するコンテストを開催します。

また、同日には、両市長と本学学生の創造力や発想力等をもとに、まちの賑わいづくりや安全・安心なまちづくり、そして地域の魅力を市内外に発信すべく、市長と学生による学内でのタウンミーティングも開催します。

四天王寺大学「学生企画プロジェクト」

■学生企画プロジェクト

日時 : 2024年12月7日(土)9時30分〜12時30分

場所 : 講堂701教室

審査員: 羽曳野市長及び代表者1名、藤井寺市長及び代表者1名、後援会長、

後援会副会長、学長、副学長(兼地域連携・研究推進センター長)

参加者: プロジェクト参加学生6チーム

所管 : 地域連携・研究推進センター

電話 : 072-956-3345

メール: chiiki_kenkyu@shitennoji.ac.jp

昨年のタウンミーティングの様子

■市長と語るタウンミーティング

テーマ:あなたが住みたい素敵なまち

日時 :2024年12月7日(土)13時30分〜14時30分

会場 :四天王寺大学 3号館1階ラーニングコモンズ

参加者:本学学生20名程度

所管 :地域連携・研究推進センター(TEL:072-956-3345)

