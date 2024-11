クローブの甘い香り＆ハーブ等のフレーバーがクセになる！インターコンチネンタル商事「クレテックたばこ」3銘柄

インターコンチネンタル商事は、インドネシアのジャルム社が製造するクレテックたばこ「L.A.アイスパープルブースト」、「L.A.アイス」、「L.A.ボールド」の3銘柄を2024年12月2日(月)より全国のたばこ販売店にて発売します。

インターコンチネンタル商事「クレテックたばこ」3銘柄

■クレテックたばことは?

1880年代の初めに喘息の症状を和らげる鎮痛剤として使われていたクローブをたばこ葉に混ぜ、薬局で販売されていたことがクレテックたばこの始まりと言われています。

ブレンドされたクローブが反応して時々「パチッ」とはじけることがあります。

「クレテック」という言葉は、クローブが燃えるときに発する“Kretek-krerek”(クレテッククレテック)という音に由来しています。

■秘伝のソース

クレテック本来の芳醇な香りを際立たせるため、ソースの原材料には、シナモン、ジャックフルーツ、バニラなどインドネシア産のものが多く使われています。

またハーブや数多くのスパイスも使われています。

一服ごとにクローブの甘い香りとトロピカルなフレーバーがふわっと広がります。

■新商品概要

商品名 :L.A.アイスパープルブースト

喫味 :クレテックたばこ初のカプセル入り。

フレッシュで上品なベリーと氷のようなメンソールフレーバーの融合。

タール :16mg

ニコチン :0.9mg

価格・入数:500円(税込)・16本入り

L.A.アイスパープルブースト

商品名 :L.A.アイス

喫味 :氷のような冷たいメンソール感。

最強クールアイスメンソールのクレテックたばこ。

タール :13mg

ニコチン :0.8mg

価格・入数:500円(税込)・16本入り

L.A.アイス

商品名 :L.A.ボールド

喫味 :クローブ風味豊かなクレテックたばこ。

クローブの甘くスパイシーな香り。

吸いごたえがありながらも滑らかな後味。

タール :23mg

ニコチン :1.2mg

価格・入数:350円(税込)・12本入り

L.A.ボールド

※巻紙にクローブのエキスが染み出ることがありますが、品質等には問題はございません。

