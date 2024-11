地元名産とコラボした新たなフレーバーなど全12種類！和歌山バターサンド専門店101

「和歌山バターサンド専門店101(イチマルイチ)」は、2024年12月1日に1周年を迎えます。

オープン1周年に際し、和歌山の老舗醤油蔵や酒蔵、果樹農園など地元の生産者さんとのコラボフレーバーと和歌山産のみかんや柿、和栗グラッセを使ったこの冬限定(2025年1月31日まで)のフレーバー、年間を通じて人気を博したフレーバーなど全12種類をリリース。

和歌山バターサンド専門店101

和歌山の風味をまるごと楽しめる贅沢なひとときを楽しめます。

〜コラボフレーバー(季節限定商品は2025年1月31日まで)〜

湯浅・角長 しょうゆプリン

天保12年創業 湯浅醤油の角長

◎湯浅・角長 しょうゆプリン(和歌山素材使用)…290円(税込)

醤油の発祥地である和歌山・湯浅で、天保12年(1841年)から醤油を作りつづける老舗醤油蔵「角長」。

創業より受け継がれてきた吉野杉の大桶で、国産原料を用いて3年以上丹念に熟成させたもろみを、低温でじっくりと乾燥させた粉末醤油(SOY POWDER)を、カラメルプリンのバタークリームに合わせました。

奥深い味わいが後を引く、クセになるバターサンドです。

龍神丸の酒粕とじゃばら

天保11年創業 高垣酒造

◎龍神丸の酒粕とじゃばら(和歌山素材使用)…290円(税込)

霊峰・高野山の麓にて、天保11年(1840年)創業の小さな老舗酒蔵・高垣酒造。

同蔵が醸す龍神丸は『もやしもん』(講談社・石川雅之)で紹介されたことがきっかけとなり、2005年から爆発的な人気となり、いつしか入手困難な「幻のお酒」と称されるようになりました。

そんな龍神丸の大吟醸酒粕と、幻の果実として名高い和歌山産じゃばら(柑橘)を合わせたバターサンド。

天空の村 “紀の川柿”

天空の村 にしぐち農園

◎天空の村 “紀の川柿”(和歌山素材使用)(季節限定)…280円(税込)

和歌山の山間地、標高600mの「天空の村」で“紀の川柿”を栽培をするにしぐち農園。

木に生ったまま渋抜きをする「樹上脱渋」をおこなう“紀の川柿”は生産者が少なく、幻の柿とも呼ばれます。

樹上で完熟させることで、他の柿にはない濃厚で黒蜜のようなコクのある甘さを味わうことができる“紀の川柿”を贅沢に使用したバターサンドを作りました。

〜その他の和歌山フレーバー(季節限定商品は2025年1月31日まで)〜

◎まるごと有田みかん(和歌山素材使用)(季節限定)…280円(税込)

果実だけでなく果皮も使った和歌山産の有田みかんジャムと合わせたバターサンド。

果皮のほのかな苦みが心地良いアクセントに。

◎いちじくの赤ワイン煮(和歌山素材使用)…270円(税込)

和歌山産いちじくの赤ワイン煮を使ったお酒にも良く合う大人のバターサンド。

果実感あふれる自家製いちじくのジャムを添えて。

◎完熟ブルーベリー(和歌山素材使用)…270円(税込)

甘みと酸味が豊かな完熟した和歌山産のブルーベリーを贅沢に使用。

大自然がくれた豊かな味わいです。

◎和歌山産・蜂蜜きなこ(和歌山素材使用)…290円(税込)

希少な和歌山産の大豆を使った挽き立てのきな粉と和歌山で採れた蜂蜜を合わせたバターサンド。

滋味あふれる、ほっとするような味わい。

〜定番のフレーバー(季節限定商品は2025年1月31日まで)〜

◎和栗グラッセとピスタチオ(季節限定)…290円(税込)

渋皮を残した和栗の旨味とブランデーの風味、飾り付けのピスタチオのコクが調和したバターサンド。

お酒にも良く合う大人の味わい。

◎ティラミス…290円(税込)

ひと口でティラミスを堪能できるバターサンド。

サブレ生地にコーヒーリキュールのシロップを染みこませ、落ち着いた味わいに仕上がっています。

◎フランボワーズ・アールグレイ…290円(税込)

アールグレイを茶葉ごと使用した贅沢なバターサンド。

フランボワーズの甘酸っぱい味わいと上品な風味を添えて。

◎濃厚抹茶…290円(税込)

宇治抹茶の高い香りと深い味わいが愉しめる和風のバターサンド。

飾り付けの金箔で和の趣(おもむき)を演出しています。

◎クラッシュレーズン…270円(税込)

レーズンの果肉を丁寧につぶし、食感良く仕上げたバターサンド。

果肉をつぶすことで、よりレーズンの豊かな風味が広がります。

■“ひとくちの幸せを贈る”和歌山バターサンド専門店101の想い

【コンセプト1】多彩なフレーバーの世界へ、ひとくちで誘う

【コンセプト2】アップサイクルの贈り物、麦芽粕で作る低糖質サブレ生地

・クラフトビール全国1位に輝いた麦芽粕を使用

「JAPAN BREWERS CUP 2024」のIPA部門で1位に選ばれた「ノムクラフト・ブルーイング(和歌山県有田川町)」の麦芽粕でヘルシーな味わいを。

・就労継続支援B型施設で粉末加工

はぐるま共同作業所「和の杜(和歌山市岩橋)」で心を込めた麦芽粕の乾燥と製粉。

【コンセプト3】和歌山の名産や豊かな恵みがひとくちに溶け込む贅沢な味わい

