ホテルで体感した至福のひとときを自宅でも！ ペリカン石鹸『VoA』『トリプルC』

ペリカン石鹸は、「ペリカン石鹸オンラインショップ」にて、ホテルアメニティブランド『PROVINSCIA(プロバンシア)』とともに人気を誇る、森のボタニカルアメニティ『VoA(ヴォア)』、フレッシュバスアメニティ『トリプルC』の単品販売を2024年11月よりスタート。

ペリカン石鹸『VoA』『トリプルC』

この冬、ホテルで体感した至福のひとときをご自宅でも心ゆくまで堪能できます。

『VoA』&『トリプルC』

■お肌に嬉しく地球にやさしい、森のボタニカルアメニティ『VoA』

森のボタニカルアメニティブランド『VoA 』のフェイス&ハンドソープ

■お肌をしっとりと洗い上げる、フェイス&ハンドソープ

泡立てる手間がかからない、ポンプ式泡タイプのフェイス&ハンドソープ。

アーユルヴェーダにおいて「奇跡の木」と呼ばれるニームの葉から抽出された「ニームリーフエキス(*1)」と、希少なアルガンツリーの果実の種子から採れるエクストラバージンオイル「アルガンオイル(*2)」が配合されたソープは、お肌を摩擦レスにしっとりと洗い上げます。

ホテルアメニティでしか楽しめなかった、剪定された「コウヤマキ」エキスをブレンドした地球想いな森の香りをご自宅でも楽しめます。

環境に配慮した、リサイクル素材のボトルを使用

VoA フェイス&ハンドソープ

Price:1,100yen(in tax)

[商品番号]

VOAFHSP

[商品容量]

300mL

[全成分]

水、ラウレス硫酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、アルガニアスピノサ核油、メリアアザジラクタ葉エキス、グリセリン、コカミドDEA、ラウラミンオキシド、クエン酸、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、フェノキシエタノール、エチドロン酸4Na、BG、香料

[販売チャネル]

ペリカン石鹸公式オンラインショップ、ホテル など

※詰め替え用レフィルはございません。

『VoA フェイス&ハンドソープ』商品詳細ページはこちら

https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=VOAFHSP

■クリーンでナチュラルなウッディアロマで、リラックスバスタイム

ウッディアロマで至福のバスタイムを楽しめる、『VoA』シリーズ

ブランド名の『VoA』は、4つのこだわりでもある、Vegan(ヴィーガン)、organic(オーガニック)、oxygen(オキシジェン)、Aroma(アロマ)のアルファベット頭文字から名付けられました。

髪とお肌を潤すボタニカルエキス(*1)&アルガンオイル(*2)と、森林にいるかのようなウッディアロマで至福のバスタイムを楽しめます。

Vegan/ヴィーガン:動物由来の原料を一切使用していないヴィーガン処方のアメニティです。

organic/オーガニック:フランスのオーガニック認証「ECOCERT(エコサート)」取得のアルガンオイル(*2)を使用しています。

oxygen/オキシジェン:植林活動の支援につながる原料(*1)を使うことによって、CO2(二酸化炭素)の削減に貢献。

環境を守ることにつながります。

Aroma/アロマ:ナチュラルでクリーンな心安らぐウッディの香りです。

写真左から:

シャンプー、コンディショナー、バス&シャワージェル、フェイス&ハンドソープ

※ペリカン石鹸公式オンラインショップでは、シャンプー、コンディショナー、バス&シャワージェルのお取り扱いは未定です。

*1 メリアアザジラクタ葉エキス(整肌成分)

*2 アルガニアスピノサ核油(保湿成分)

■緑茶の香りに包まれる、フレッシュバスアメニティ『トリプルC』

フレッシュバスアメニティブランド『トリプルC』

■髪やお肌を洗うたび香る、フレッシュグリーンティー

髪と地肌を健やかに整えたり、お肌をしっとりと保湿する、国産の有機・無農薬栽培のオーガニック緑茶葉から抽出したカテキン(チャ葉/整成分として配合)をメインに配合したシャンプー、コンディショナー、バス&シャワージェルです。

渋みを抑えた「緑茶」のみずみずしい香りに包まれながら、あなただけの心地よいバスタイムを過ごせます。

『トリプルC』シャンプー

トリプルC シャンプー

Price:1,320yen(in tax)

[商品番号]

TC300SH

[商品容量]

300mL

[全成分]

水、ラウレス硫酸Na、パーム核脂肪酸アミドDEA、ココイルメチルタウリンNa、加水分解コラーゲン、チャ葉、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、リン酸アスコルビルMg、コカミドプロピルベタイン、PEG-40水添ヒマシ油、PEG-12ジメチコン、ポリクオタニウム-10、安息香酸Na、ラウロイル加水分解シルクNa、DPG、BG、(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク、クエン酸、加水分解シルク、塩化Na、フェノキシエタノール、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルパラベン、プロピルパラベン、EDTA-2Na、香料、青1、黄5

[販売チャネル]

ペリカン石鹸公式オンラインショップ、ホテル など

※詰め替え用レフィルはございません。

『トリプルC』コンディショナー

トリプルC コンディショナー

Price:1,320yen(in tax)

[商品番号]

TC300SH

[商品容量]

300mL

[全成分]

水、セテアリルアルコール、ジメチコン、ステアロキシプロピルトリモニウムクロリド、BG、加水分解コラーゲン、チャ葉、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、リン酸アスコルビルMg、ラノリン、ベヘントリモニウムクロリド、エタノール、ヒドロキシエチルセルロース、クエン酸、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルパラベン、プロピルパラベン、EDTA-2Na、香料

[販売チャネル]

ペリカン石鹸公式オンラインショップ、ホテル など

※詰め替え用レフィルはございません。

『トリプルC』バス&シャワージェル

トリプルC バス&シャワージェル

Price:1,320yen(in tax)

[商品番号]

TC300BG

[商品容量]

300mL

[全成分]

水、ラウレス硫酸Na、パーム核脂肪酸アミドDEA、BG、スルホコハク酸ラウリル2Na、塩化Na、PEG-40水添ヒマシ油、加水分解コラーゲン、チャ葉、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、リン酸アスコルビルMg、ステアリン酸PEG-150、クエン酸、安息香酸Na、メチルイソチアゾリノン、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料、青1、黄5

[販売チャネル]

ペリカン石鹸公式オンラインショップ、ホテル など

※詰め替え用レフィルはございません。

■お肌に嬉しい「3つのC」で、リラックスバスタイム

自然の緑茶葉をイメージしたバッケージデザインの『トリプルC』

『トリプルC(トリプルシー/TRIPLE C)』のテーマは「緑茶」。

国内外のお客さまに、「日本のホテルステイでの思い出に残るひとときをお過ごしいただきたい」。

そんな想いで誕生したアメニティブランドです。

ブランド名の『トリプルC』は、Catechin(カテキン)、Collagen(コラーゲン)、Vitamin C(ビタミンC)の「3つのC」から名づけられました。

自然の緑茶葉をイメージし、クリアグリーンで統一されたパッケージデザインで、清潔感のあるバスルームを演出します。

『トリプルC』のメイン成分

Catechin/カテキン:整肌成分のチャ葉エキス

Collagen/コラーゲン:保湿成分の加水分解コラーゲン

Vitamin C/ビタミンC誘導体:整肌成分のリン酸アスコルビルMg

写真左から:

シャンプー、コンディショナー、バス&シャワージェル、フェイス&ハンドソープ

※ペリカン石鹸公式オンラインショップでは、フェイス&ハンドソープのお取り扱いは未定です。

