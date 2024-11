¥¹¥Î¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬3D¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤Ë¡ªTATSUJIN¡ØSNOW BROS. WONDERLAND¡Ù

TATSUJINは、同社開発作品第一弾となるPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)用ソフト『SNOW BROS. WONDERLAND』を2024年11月28日(木)より販売中です。

TATSUJINは、同社開発作品第一弾となるPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)用ソフト『SNOW BROS. WONDERLAND』を2024年11月28日(木)より販売中。

また、同日にClear River Games社よりPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM)用、PC(Steam)用を全世界同時発売します。

(※現地時間に発売となります。)

■ストーリー

かつて、魔法でその身を雪だるまに変えられつつも侵略者からスノーランドを救った二人の勇者がいた。

囚われの姫を救い、アッチッチ大王を撃退した二人は「英雄スノーブラザーズ」として語り継がれ、彼らの魔法が解けた今もなお、その活躍は人々の心に刻まれているのであった。

それから10年・・・

ニックJr.とトムJr.は悪魔怪物たちに囲まれ絶体絶命の危機に陥ってしまう。

その時、二つの英雄の魂がニックJr.とトムJr.に憑依したのだった。

こうしてパワーアップして蘇ったアッチッチ大王と悪魔怪物軍団との戦いの幕が切って落とされたのだった!

▲10年後のスノーランドを舞台とした壮大なストーリー

■不思議な世界観と新要素

悪魔怪物軍団と戦う道中である数々のステージは幻想的な雪景色や緑があふれる草原など、ポップな世界観も見どころの一つです。

アイテムである「お寿司」や「ご祝儀袋」、テンポよくステージが進むという「スノーブラザーズ」らしさを踏襲し、さらに敵が波のように襲ってくるウェーブ制と、連続して倒すコンボ要素も追加しているため、よりダイナミックで爽快なプレイを楽しめます。

▲おなじみの雪玉キックでコンボを炸裂させて高得点をゲットしよう

■キャラクターを彩る可愛らしいスキルも充実

▲衣装やアビリティーで可愛くカスタマイズ!最大4人プレイも可能

■キャラクターボイスに豪華声優陣を起用

ニックの息子「ニックJr.」には土師亜文、トムの息子「トムJr.」にのぐちゆり、風の国のウィンダ姫には藤井ゆきよ、シリーズ作品の宿敵、アッチッチ大王に鶴岡聡を起用。

豪華声優キャストによるシリーズ初の長編ムービーや本格的なストーリーを楽しめます。

▲様々なシーンで登場する個性豊かなキャラクターたちに注目

■PC(Steam)用も同日配信が決定!

家庭用ソフトのみならず、PC(Steam)用ならではの高品質なゲーム体験も実現しています。

■「SNOW BROS. WONDERLAND」発売記念配信が決定

11月28日(木)21時頃より「ゲーセンミカドYouTubeチャンネル」にて「秋のシューティング祭2024×TATSUJIN」スペシャルコンテンツとして「SNOW BROS. WONDERLAND」の発売記念配信が決定。

シリーズ最新作である本作の様々な魅力をお届けします。

■「RETRO GAME SUMMIT Lv.3」に試遊台を展示予定

2024年11月30日(土)に大田区産業プラザPiO 1F 大展示ホールにて開催となるファンイベント「RETRO GAME SUMMIT Lv.3」に企業ブースとして出展します。

「SNOW BROS. WONDERLAND」の試遊台も設置を予定しています。

■「SNOW BROS. WONDERLAND」限定版もおすすめ

48ページに及ぶ「デザインドキュメントコレクション」と、声優陣による実況プレイ動画、サウンドトラック、AC版「スノーブラザーズ」のスーパープレイ動画が収録された 「スペシャルコンテンツディスク」が同梱された限定版パッケージが登場。

舞台裏のように構成された「デザインドキュメントコレクション」とたくさんの魅力が詰まった「スペシャルコンテンツディスク」を楽しめます。

▲「SNOW BROS. WONDERLAND」限定版は今しか手に入らないかも!

■「SNOW BROS. WONDERLAND」限定版

「限定版」

<限定版パッケージ製品内容>

・限定版特装パッケージ

・限定版描き下ろしビジュアル

・デザインドキュメントコレクション(48 ページ)

・スペシャルコンテンツディスク

<製品概要>

製品名 :「SNOW BROS. WONDERLAND」限定版

ジャンル :3Dアクションゲーム

発売予定日 :2024年11月28日

対応ハードウェア:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

プレイ人数 :1〜4人

販売形態 :パッケージ

販売価格 :9,680円(税込)

■「SNOW BROS. WONDERLAND」通常版

「通常版」

<製品概要>

製品名 :「SNOW BROS. WONDERLAND」通常版

ジャンル :3Dアクションゲーム

発売予定日 :2024年11月28日

対応ハードウェア:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Nintendo Switch(TM)

プレイ人数 :1〜4人

販売形態 :パッケージ、ダウンロード

販売価格 :6,380円(税込)

SNOW BROS. / SNOW BROS. WONDERLAND (C) TATSUJIN Co., Ltd.

