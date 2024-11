「エンバランス糸」により遠赤外線効果と消臭効果！トータス『KITEMI』

トータスは、Makuakeにて先行販売開始1ヶ月で100人以上が応援購入・完売していた“0秒即暖インナー”『KITEMI』を再入荷しました。

再販売決定を記念して、2024年12月4日(水)〜12月25日(水)まで公式オンラインショップ(にて最大20%offセールを開催します。

トータス『KITEMI』

■セール情報

セール期間 :2024年12月4日(水)〜12月25日(水)

セール対象商品 :楽天出品商品全般

割引率 :最大20%off

再販売決定を記念して、2024年12月4日(水)〜12月25日(水)まで公式オンラインショップにて最大20%offセールを開催します。

0秒即暖インナー

■商品特徴

(1) 生地

やわらかくふんわりとした肌触りが特徴のワッフル生地は、日本に数台しかないとても貴重な低速の丸編み機でゆっくりと編みたてたオリジナル素材です。

製造工程

(2) 機能性

独自開発の「エンバランス糸」により遠赤外線効果と消臭効果を発揮します。

・遠赤外線効果で生地表面温度がプラス0.6℃

・消臭効果(汗・足・加齢臭などの不快感を伴う刺激臭)は97%減少

(3) 他のインナーブランドとの違い

市場の多くの機能性インナーは水分に反応して発熱する「吸湿発熱効果」つまり、“汗をかかないと暖かくならない”ことに対して『KITEMI』のインナーは遠赤外線効果があるため、着た瞬間から暖かさを実感出来ます。

(4) こんな方・シーンにおすすめ

・暖房器具を使わずエコに暖かく過ごしたい

・毎日デスクワークの為、身体が暖まりにくい

・従来の発熱インナーは肌の負担が気になる

・アウトドア、屋外で仕事・作業をされている方に

商品画像

■販売商品情報

(1)商品名: 『KITEMI 長袖インナー』

価格 : 6,380円(税込)

素材 : コットン55% ポリエステル42% ポリウレタン3%

サイズ : M/L

カラー : 雪(ホワイト)/墨(チャコールグレー)

URL : https://item.rakuten.co.jp/tortoise1897/10001002/

(2)商品名: 『KITEMI 半袖インナー(丸首・Vネック)』

価格 : 4,400円(税込)

素材 : コットン55% ポリエステル42% ポリウレタン3%

サイズ : M/L

カラー : 雪(ホワイト)/墨(チャコールグレー)

URL : https://item.rakuten.co.jp/tortoise1897/10001004/

(3)商品名: 『KITEMI タイツ』

価格 : 6,380円(税込)

素材 : コットン55% ポリエステル42% ポリウレタン3%

サイズ : M/L

カラー : 雪(ホワイト)/墨(チャコールグレー)

URL : https://item.rakuten.co.jp/tortoise1897/10001003/

(4)商品名: 『KITEMI トランクス』

価格 : 4,180円(税込)

素材 : コットン55% ポリエステル42% ポリウレタン3%

サイズ : M/L

カラー : 雪(ホワイト)/墨(チャコールグレー)

URL : https://item.rakuten.co.jp/tortoise1897/10001005/

(5)商品名: 『KITEMI はらまき』

価格 : 2,200円(税込)

素材 : コットン55% ポリエステル42% ポリウレタン3%

サイズ : M/L

カラー : 雪(ホワイト)/墨(チャコールグレー)

URL : https://item.rakuten.co.jp/tortoise1897/10001006/

