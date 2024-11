◆高木雄也主演ミュージカル「アメリカン・サイコ」決定

【モデルプレス=2024/12/01】この度、2025年3月30日より新国立劇場中劇場を皮切りに、大阪・北九州・広島にて、ミュージカル「アメリカン・サイコ」の上演が決定。主演は、Hey! Say! JUMPの高木雄也(※「高」は正式には「はしごだか」)が務める。「アメリカン・サイコ」は、1991年に出版されたブレット・イーストン・エリスの小説で、犯罪物であると同時に、痛烈な社会風刺と皮肉を前面に押し出したブラックコメディ。2000年にクリスチャン・ベール主演で映画化、2013年にはロンドンでミュージカル化され、2016年にブロードウェイに進出、オーストラリア(2019年・2020年)でも成功を収めた。音楽は、「春のめざめ」で2007年トニー賞を受賞したダンカン・シークが80年代ムードたっぷりに作詞・作曲を手掛け、またヒューイ・ルイス&ザ・ニュースの「Hip To Be Square」など、当時のヒットソングも多数織り込まれスタイリッシュでご機嫌な仕上がりとなっている。日本版の演出を手掛けるのは、ブラックなエンターテイメント作品に定評のある河原雅彦。80年代テイストの音楽に乗せて、河原がその手腕を思う存分発揮する。

◆コメント

◆高木雄也

◆音月桂

◆石田ニコル

◆中河内雅貴

◆原田優一

◆玉置成実

◆秋本奈緒美

◆大貫勇輔

◆ストーリー

◆公演スケジュール

舞台は、80年代末のバブル期。NYウォール街の投資会社に勤めるエリートビジネスマンのパトリックと、彼の周りにいるヤッピーと呼ばれるエリートたちは、来る日も来る日も流行りの高級レストランで食事をし、ブランド物や見栄えのいい彼女を競う、煌びやかで閉ざされたコミュニティで生きている。そんなパトリックには、夜になると猟奇的連続殺人犯、シリアルキラーに変身するという裏の顔があった。この危険な主人公に、高木が挑む。近年舞台での活躍も著しい高木がどんなパフォーマンスを見せるか、期待が高まる。共演は、宝塚歌劇団在籍中から歌、ダンス、芝居と3拍子揃った実力派トップスターとして雪組を牽引し、退団後は舞台・映像など幅広い分野で活躍する音月桂。モデル・俳優としてその類まれな麗しさと確かな表現力で観客を魅了する石田ニコル。高い身体能力と歌唱力を活かし、2.5次元作品からグランドミュージカルまで引く手あまたの活躍をみせる中河内雅貴。安定感のある歌声と幅広く役をこなせる器用さを持ち合わせ、ミュージカルを中心に活動する原田優一。圧倒的な歌唱力でシンガーとしてのみならず、舞台女優として躍進を続ける玉置成実。ドラマ・映画・舞台など広い分野で俳優として活躍するほか、ジャズシンガーとしての顔も持つ秋本奈緒美、様々な舞台で異彩を放つコング桑田。ダンサーとしてのキャリアを確立し、現在では俳優としても高い評価を得ている大貫勇輔。そして高橋駿一、GENTA YAMAGUCHI、松野乃知、ダンドイ舞莉花、エリザベス・マリー、吉田繭、加島茜といった確かな実力を持つ総勢16人が物語を彩る。(modelpress編集部)この度、2度目のミュージカルをやらせていただくことになりました。1回目チャレンジをした時に散々ミュージカルの難しさを心も体も痛感したはずなのにまたチャレンジしようと思った自分はドMなのかと思いました!ですが今回もせっかくいただいたチャンスなので、とにかくがむしゃらにこの『アメリカン•サイコ』という作品に向き合ってみて、最後のミュージカルになるかまた次に繋げようという気持ちになるか…(笑)。最後のミュージカルになるかもしれないので(笑)、皆さん是非観に来てください!パトリックの秘書ジーンを演じさせて頂きます。個性的でカラフルな登場人物たちの中で、ジーンは他のキャラクターとは対象的で、モノクロームのような印象を持ちました。だからこそ、彼女をどんな色に染めていくのか? そしてカンパニーの皆さまと物語を綴っていく過程でどのように染まっていくのか?を楽しみながら向き合えたら良いなと思っています。 世界に衝撃を与えた『アメリカン・サイコ』!今回、舞台を通して再び皆さまの心に響く作品となるよう、精一杯お届けしたいと思います。よろしくお願いします。今回「アメリカン・サイコ」に参加させてもらうことができて、ドキドキとワクワクで溢れています。 整頓された中の「カオス」の世界をチームで作り上げていくことを楽しみにしています。皆様と劇場でお会いできることを楽しみにしています。高木雄也君演じるパトリックの同僚で、親友のティム役を演じる中河内雅貴です。この作品は文字通りサイコパスな部分もありますが、スタイリッシュかつ、まるでファッションショーでも見ているかのような斬新さに驚きました。個性豊かで才能溢れる日本人キャストたちの一員になれて、とても嬉しく思います。きっとハードな作品になると思うので皆で身体を鍛えあげて公演を全うし、最後まで誰ひとり欠けることなく走り抜きたいと思います。よろしくお願いします。タイトルと共演の方々を見たところで、すでに独特の世界観を持ったミュージカルが爆誕する香りを漂わせております。私個人としましても、これまでに演じたことのないキャラクターと出逢い、新たな引き出しを開けなければならないと覚悟しております。そもそも私はそれを持ち合わせているのか、もしかして、私自身も知ることのなかった裏側の何かが引っ張り出されるのか…。一抹の恐怖と大きな期待を胸に、『アメリカン・サイコ』の世界に飛び込みたいと思います。この度、『アメリカン・サイコ』にコートニー役として出演させていただくことになりました。大変光栄に思うと同時に、どのようにハジけようかととても楽しみにしております。河原さんの演出で彩られるスタイリッシュでエキセントリックな『アメリカン・サイコ』の世界で、作品のスパイスになれように精一杯魂を込めて務めさせていただきます!どうぞよろしくお願いいたします。1980年代。私、20代。あの時代が持っていたヒリヒリした肌触り。膨大なエネルギーの放出先。世界が大きな大きな塊の渦でした。あの時代を真っ只中で生きていた私は、現在60代です。『アメリカン・サイコ』新たなあの時代を、この舞台で体感出来る事。とても楽しみにしています。コング桑田昔、アメリカNY旅行に行ったのが、今回の設定の1989年インディアンサマーの11月。アポロシアター、ローリングストーンズのライブ、スティング主演舞台、懐かしい刺激的な日々でした。その時フリーマーケットで買ったハート形指輪をまだはめてます。今回も舞台ではめて出演します!お待ちしてます♪この映画を随分前に見ていて、面白い作品だなと思っていて、それがまさかミュージカル化していて、しかも自分が関わることになるとは思ってもいなかったので、人生って面白いなって思ってます。笑演出の河原さん、そして、主演の郄木さん、素晴らしいキャストたちと、内容としてはなかなかハードな内容ですが、お客様に何かしらの感動を与えられるように皆で一丸となって稽古し、素晴らしいものを届けられるように精一杯頑張ります!どうぞお楽しみに!演出:河原雅彦これほど「アメリカン」なステージを僕は知らない。この舞台を日本で上演するのはかなりチャレンジングで、その残酷さも相まって、ある意味、一切の感情移入を我々に許さないだろう。が、その中身は美男美女によるスタイリッシュなショーとして展開される。ようは、ひたすら目に麗しいのだ。このチャレンジに先がけ、キャストの方々には夏場の時点でマッチョ&美ボディ通達をさせていただいた。なにせ「ヴィジュアルが全て」と歌っているので。稽古場で皆さんとお会いするのを今からとても楽しみにしている。皆様もお楽しみに。1989年ニューヨーク。ウォール街の投資会社のエリート、パトリック・ベイトマンは、トム・クルーズと同じ高級アパートメントに住み、有名レストランでランチをとり、ジムやエステで美貌を磨く華麗な日々を送っている。投資会社の同僚の関心事は、レストランや女、そして名刺のデザインや誰が優良顧客を獲得するか。パトリックの婚約者やその女友達も洋服や美容にしか興味がなく、望みは理想の結婚相手を見つけることだけ。しかしパトリックには裏の顔があった。夜は冷酷なシリアルキラー、猟奇的連続殺人犯に変身していたのだ。パトリックは同僚のポール・オーウェンが自分より勝っている気がして、激しいジェラシーを抱く。そして遂に…。・東京公演日程:2025年3月30日(日)〜4月13日(日)会場:新国立劇場 中劇場・大阪公演日程:2025年4月19日(土)〜21日(月)会場 森ノ宮ピロティホール・北九州公演日程 2025年4月26日(土)会場 J:COM北九州芸術劇場 大ホール・広島公演日程:2025年4月30日(水)会場:JMSアステールプラザ 大ホール【Not Sponsored 記事】