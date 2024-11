小麦粉を使わない「グルテンフリーパンケーキ」も！幸せのパンケーキ　北新地店

「焼菓子専門店Sweets Terrace」2階に新たに「幸せのパンケーキ 北新地店」を2024年11月29日(金)にオープンします。

幸せのパンケーキ 北新地店

「幸せのパンケーキ 北新地店」では新たな試みとして小麦粉を使わない「グルテンフリーパンケーキ」「米粉で幸せのパンケーキ グリークヨーグルト添え」「米粉のリッチキャラメルパンケーキ」を開発し限定販売します。

そして各地に訪れないと食べる事の出来なかった店舗限定商品である金沢フォーラス店限定商品「黒胡麻ときな粉クルミのパンケーキ」、吉祥寺店限定商品「クラシカルフランボワーズパンケーキ」を特別販売します。

◎グルテンフリーパンケーキ

「グルテンフリーパンケーキ」とは

グルテンフリーの食品には、不足がちなビタミン・ミネラル・抗酸化物質が多く含まれており、腸内環境を改善し免疫力を高め、肌の健康を促す効果があり、美容や健康が気になる方におすすめです。

米粉で幸せのパンケーキ グリークヨーグルト添え

「米粉で幸せのパンケーキ グリークヨーグルト添え」 1,346円(税込1,480円)

美容と健康に良いとされるスーパーフードとフルーツを詰め込んだグリークヨーグルトを添え米粉でも幸せのパンケーキに使うマヌカハニーのホイップバターを楽しめるように、一皿にまとめました

米粉のリッチキャラメルパンケーキ

「米粉のリッチキャラメルパンケーキ」 1,537円(税込1,690円)

アーモンドのプラリネペーストを少しお酒をきかせたホイップバターと、ナッツの食感やクラッシュしたコーヒー豆の香りと一緒に楽しめます。

金粉を振りまいたビジュアルは非日常に誘います。

キャラメルソースをたっぷりかけてお召し上がりください。

◎ご当地限定販売パンケーキ

黒胡麻ときな粉クルミのパンケーキ

金沢フォーラス店限定商品「黒胡麻ときな粉クルミのパンケーキ」1,355円(税込1,490円)

黒ごま、黒豆、黒コショウ。

3つの「黒」を調和させた和風パンケーキが、金沢店限定メニューとして登場!

黒豆きなこをまとった香ばしいクルミに、濃厚な黒ごまソース。

さらに黒コショウとあられをあしらうことで、多彩な味と食感をお好みで楽しめるメニューに仕上がっています。

クラシカルフランボワーズパンケーキ

吉祥寺店限定商品「クラシカルフランボワーズパンケーキ」1,419円(税込1,560円)

芳醇な香りとさわやかな甘酸っぱさが魅力のフランボワーズソースと、口どけのよいホワイトチョコのムースがふわふわに焼きあがったパンケーキに上品に絡み合います。

幸せのパンケーキ 北新地店 内装

幸せのパンケーキ 北新地店 内装_2

■お帰りには「幸せのフィナンシェ」をお土産に

10月にオープンしました「焼菓子専門店 Sweets Terrace」で販売しています「幸せのフィナンシェ」はワンランク上のスイーツを目指し、厳選された素材と焼き加減にこだわり開発された商品になります。

通常の フィナンシェとは一味違う極厚の焼き加減を実現するために最高級のオーブンを導入しました。

自分へのご褒美に、大切な人へのギフトに、こだわりの詰まった商品を是非一度ご賞味ください。

スイーツテラス

【店舗概要】

店舗名 : 幸せのパンケーキ 北新地店

所在地 : 大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目7番31号

正龍アセット北新地ビル 2階

電話番号 : 06-6342-7777

営業時間 : 平日11:00〜21:00 土日祝10:00〜20:00

定休日 : 不定休

アクセス : JR北新地駅 F-92出口より徒歩2分

