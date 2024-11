紙書籍版！竹書房「ヤンデレ魔法使いは石像の乙女しか愛せない　 魔女は愛弟子の熱い口づけでとける」 コミックス第1巻が11/29発売！

竹書房は、2024年11月29日に「ヤンデレ魔法使いは石像の乙女しか愛せない 魔女は愛弟子の熱い口づけでとける」第1巻の紙書籍版を発売します。

「ヤンデレ魔法使いは石像の乙女しか愛せない 魔女は愛弟子の熱い口づけでとける」

漫画 : セキモリ

原作 : クレイン

発売日 : 2024年11月29日

価格 : 759円(税込)

ISBN : 9784801942387

「コミックシーモアみんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023【異世界部門】」「2023年『まんが王国』年間ランキング総合1位」「コミックシーモア年間ランキング2023【女性マンガ】1位」など、電子書籍で数多くの賞を受賞した作品です。

■あらすじ

国家魔術師のララはことあるごとに求婚してくる幼い弟子・アリステアを伴い危険度の低い魔物討伐に向かう。

しかしそこにいたのは世界で一番危険な魔物とされるドラゴンだった!

師弟そろって逃走を試みるが逃げ切るのは困難だと判断したララは、自身を囮として「石化の魔術」を使い、自らドラゴンに喰われた。

20年後、石化から目覚めたら愛弟子が好みの男性に成長し求婚してきた!?

年齢逆転執着溺愛ファンタジー!

購入特典: 【有償特典】

・とらのあな

描き下ろし16P小冊子

ジオラマアクリルスタンド

・書泉

1巻カバーイラスト使用アクリルコースター

【無償特典】

・TSUTAYA :描き下し4Cイラストカード

・書泉 :複製原画ポストカード

・特約店 :1P漫画ペーパー

・電子書店:描き下ろし漫画(10P)

※紙書籍は11月29日・電子書籍は12月1日発売となります。

発売日が異なりますのでご注意ください。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の内容は変更となる場合があります。

■作者プロフィール

