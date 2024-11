中島 健登壇！サイカ「キユーピーが挑む、DXによるマーケティングの全体最適化 〜組織連携の鍵は、データドリブンな意思決定基盤〜」

サイカは、2024年12月5日〜6日、東京・ベルサール新宿グランドにて開催される「マーケティングアジェンダ東京2024」に協賛。

また1日目の12月5日には、キユーピー 執行役員マーケティング本部長を務める中島 健を招き、「キユーピーが挑む、DXによるマーケティングの全体最適化 〜組織連携の鍵は、データドリブンな意思決定基盤〜」と題し、登壇します。

サイカは、2024年12月5日〜6日、東京・ベルサール新宿グランドにて開催される「マーケティングアジェンダ東京2024」に協賛します。

また1日目の12月5日には、キユーピー 執行役員マーケティング本部長を務める中島 健氏をお招きし、「キユーピーが挑む、DXによるマーケティングの全体最適化 〜組織連携の鍵は、データドリブンな意思決定基盤〜」と題し、登壇します。

■「マーケティングアジェンダ東京2024」について

マーケティングアジェンダ東京は、日本最高峰のネットワーキングカンファレンスで、国内外のブランド企業のトップマーケッター250名以上が東京に一堂に集結するカンファレンスです。

それぞれの業界において企業の取り組みや直面している課題などを2日間で集中的にディスカッションし業界を超えてネットワーキングを深めていきます。

5回目の開催となる今回は、「話題化のレシピ」をテーマに最新の取り組みや企業の課題解決に向けた方法をディスカッションします。

■サイカが登壇するセッションについて

サイカは、キユーピーで執行役員マーケティング本部長を務める中島 健氏をお招きし、サイカ代表取締役社長CEOの平尾 喜昭とともに「キユーピーが挑む、DXによるマーケティングの全体最適化 〜組織連携の鍵は、データドリブンな意思決定基盤〜」と題したセッションを行います。

市場の変化や顧客ニーズに迅速かつ的確に応え、事業の成果を最大化するためには、マーケティングの全体最適化が不可欠です。

しかし、実際には各担当や部門内の個別最適に留まり、真に最適化されたマーケティング活動を展開できている企業は少ないのが現状です。

「おいしさ・やさしさ・ユニークさ」を基軸に、世界の食と健康に貢献し続けるキユーピーは、2024年度に年間過去最高益を見込むほどの好調な業績を上げる一方で、基幹商品の強化と付加価値商品の拡大を目指し、営業体制の刷新やマーケティング機能のさらなる強化にも注力しています。

その取り組みの一つが、全社を横断したマーケティングのDX化です。

そこで今回は、キユーピーにおけるマーケティングDXの取り組みと、組織一体となって推進しているマーケティングの全体最適化に向けた活動の全容を紹介いただきます。

【セッション概要】

・日時 :2024年12月5日(木)

・会場 :ベルサール新宿グランド

・テーマ:キユーピーが挑む、DXによるマーケティングの全体最適化

〜組織連携の鍵は、データドリブンな意思決定基盤〜

【登壇者】

● 中島 健氏

キユーピー株式会社 執行役員マーケティング本部長

キユーピー株式会社 中島 健氏

1993年東京農工大農学部卒。

同年、キユーピー株式会社に入社し、調理食品を中心とした研究開発業務に従事。

2011年以降は同社の海外進出戦略を商品開発・マーケティングの側面からリーディングし、様々な拠点の進出をサポート。

2018年にはタイ法人の社長に就任し、2021年に帰任後はリサーチ及び開発部門を中心にキユーピーのマーケティング精度向上に取り組む。

2024年10月より新設のマーケティング本部長に就任。

https://www.kewpie.com/

● 平尾 喜昭

株式会社サイカ 代表取締役社長CEO

株式会社サイカ 平尾 喜昭

2012年慶應義塾大学総合政策学部卒業。

父親が勤める会社が倒産したことを原体験として、大学在学中に出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年2月に株式会社サイカを創業。

統計学と経済学をベースに、これまで数多くの大手クライアントでマーケティング精度向上のコンサルティングを行ってきた。

その知見を基に、サイカの各種ツール開発におけるプロダクトオーナーを歴任。

