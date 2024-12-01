フェイエノールトvsシッタート スタメン発表
[11.30 オランダ・エールディビジ第14節](スタディオン・フェイエノールト)
※28:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
FW 14 Igor Paixão
FW 23 A. Hadj Moussa
FW 49 Z. Redmond
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 64 I. Ka
DF 2 バルト ニューコープ
DF 3 T. Beelen
DF 15 F. González
DF 26 G. Read
MF 10 C. Stengs
MF 24 G. Zechiël
MF 27 A. Milambo
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
監督
ブライアン プリスケ
[シッタート]
先発
GK 31 M. Branderhorst
DF 4 S. Adewoye
DF 8 J. Dahlhaus
DF 14 Rodrigo Guth
DF 35 ミッチェル・ダイクス
MF 10 アレン ハリロヴィッチ
MF 11 M. Aïko
MF 22 サミュエル バスティアン
MF 33 E. Bullaude
MF 80 R. Fosso
FW 28 J. Mitrović
控え
GK 1 L. Koopmans
GK 71 R. Bayram
DF 5 D. Grujčić
DF 6 S. van Ottele
MF 20 エドゥアール・ミシュ
MF 23 アレッシオ ダ クルス
MF 32 ロランツ ロジエ
MF 38 T. Schenkhuizen
MF 77 L. Tunjić
MF 85 Úmaro Embaló
FW 7 K. Peterson
FW 50 アンテ・エルツェッグ
監督
バイスダニー
※28:00開始
<出場メンバー>
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン ヴェレンロイター
DF 5 G. Smal
DF 18 G. Trauner
DF 30 ジョルダン ラトンバ
DF 33 ダヴィド ハンツコ
MF 4 ファン・インボム
MF 6 R. Zerrouki
MF 8 クインテン・ティンバー
FW 14 Igor Paixão
FW 49 Z. Redmond
控え
GK 1 ジュスティン バイロー
GK 64 I. Ka
DF 2 バルト ニューコープ
DF 3 T. Beelen
DF 15 F. González
DF 26 G. Read
MF 10 C. Stengs
MF 24 G. Zechiël
MF 27 A. Milambo
MF 34 C. Nadje
FW 17 L. Ivanušec
FW 29 サンティアゴ・ヒメネス
監督
ブライアン プリスケ
[シッタート]
先発
GK 31 M. Branderhorst
DF 4 S. Adewoye
DF 8 J. Dahlhaus
DF 14 Rodrigo Guth
DF 35 ミッチェル・ダイクス
MF 10 アレン ハリロヴィッチ
MF 11 M. Aïko
MF 22 サミュエル バスティアン
MF 33 E. Bullaude
MF 80 R. Fosso
FW 28 J. Mitrović
控え
GK 1 L. Koopmans
GK 71 R. Bayram
DF 5 D. Grujčić
DF 6 S. van Ottele
MF 20 エドゥアール・ミシュ
MF 23 アレッシオ ダ クルス
MF 32 ロランツ ロジエ
MF 38 T. Schenkhuizen
MF 77 L. Tunjić
MF 85 Úmaro Embaló
FW 7 K. Peterson
FW 50 アンテ・エルツェッグ
監督
バイスダニー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります