[11.30 オランダ・エールディビジ第14節](スタディオン・フェイエノールト)

※28:00開始

<出場メンバー>

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン ヴェレンロイター

DF 5 G. Smal

DF 18 G. Trauner

DF 30 ジョルダン ラトンバ

DF 33 ダヴィド ハンツコ

MF 4 ファン・インボム

MF 6 R. Zerrouki

MF 8 クインテン・ティンバー

FW 14 Igor Paixão

FW 23 A. Hadj Moussa

FW 49 Z. Redmond

控え

GK 1 ジュスティン バイロー

GK 64 I. Ka

DF 2 バルト ニューコープ

DF 3 T. Beelen

DF 15 F. González

DF 26 G. Read

MF 10 C. Stengs

MF 24 G. Zechiël

MF 27 A. Milambo

MF 34 C. Nadje

FW 17 L. Ivanušec

FW 29 サンティアゴ・ヒメネス

監督

ブライアン プリスケ

[シッタート]

先発

GK 31 M. Branderhorst

DF 4 S. Adewoye

DF 8 J. Dahlhaus

DF 14 Rodrigo Guth

DF 35 ミッチェル・ダイクス

MF 10 アレン ハリロヴィッチ

MF 11 M. Aïko

MF 22 サミュエル バスティアン

MF 33 E. Bullaude

MF 80 R. Fosso

FW 28 J. Mitrović

控え

GK 1 L. Koopmans

GK 71 R. Bayram

DF 5 D. Grujčić

DF 6 S. van Ottele

MF 20 エドゥアール・ミシュ

MF 23 アレッシオ ダ クルス

MF 32 ロランツ ロジエ

MF 38 T. Schenkhuizen

MF 77 L. Tunjić

MF 85 Úmaro Embaló

FW 7 K. Peterson

FW 50 アンテ・エルツェッグ

監督

バイスダニー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります