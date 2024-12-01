ウエスト・ハムvsアーセナル スタメン発表
[11.30 プレミアリーグ第13節](ロンドン スタジアム)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 57 O. Scarles
DF 63 E. Mayers
MF 19 エドソン アルバレス
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
パブロ サンス
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 51 J. Nichols
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
※26:30開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ
DF 25 ジャン=クレール トディボ
DF 26 マキシミリアン・キルマン
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
DF 33 エメルソン・パルミエリ
MF 4 カルロス・ソレール
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 9 ミカイル・アントニオ
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 5 ブラディミール・ツォウファル
DF 57 O. Scarles
DF 63 E. Mayers
MF 19 エドソン アルバレス
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 39 アンディ・アービング
FW 17 ルイス・ギリェルミ
FW 18 ダニー・イングス
監督
パブロ サンス
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 20 ジョルジーニョ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 51 J. Nichols
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります