[11.30 プレミアリーグ第13節](ロンドン スタジアム)

※26:30開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 1 ウカシュ・ファビアンスキ

DF 25 ジャン=クレール トディボ

DF 26 マキシミリアン・キルマン

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

DF 33 エメルソン・パルミエリ

MF 4 カルロス・ソレール

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

FW 9 ミカイル・アントニオ

控え

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 5 ブラディミール・ツォウファル

DF 57 O. Scarles

DF 63 E. Mayers

MF 19 エドソン アルバレス

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 39 アンディ・アービング

FW 17 ルイス・ギリェルミ

FW 18 ダニー・イングス

監督

パブロ サンス

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 20 ジョルジーニョ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 51 J. Nichols

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 30 ラヒーム・スターリング

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります