ドルトムントvsバイエルン スタメン発表
[11.30 ブンデスリーガ第12節](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 25 ニクラス・ジューレ
DF 42 A. Kabar
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 46 A. Azhil
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 21 ドニエル・マーレン
FW 37 C. Campbell
監督
ヌリ シャヒン
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 39 マティス・テル
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
DF 49 A. Aznou
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
※26:30開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 26 ユリアン・リエルソン
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 20 マルセル・ザビッツァー
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 25 ニクラス・ジューレ
DF 42 A. Kabar
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 46 A. Azhil
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 21 ドニエル・マーレン
FW 37 C. Campbell
監督
ヌリ シャヒン
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 10 レロイ・サネ
MF 39 マティス・テル
MF 42 ジャマル・ムシアラ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
DF 23 S. Boey
DF 49 A. Aznou
MF 17 マイケル・オリーズ
FW 11 キングスレイ・コマン
FW 20 アリヨン・イブラヒモビッチ
FW 25 トーマス・ミュラー
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります