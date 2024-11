蔦屋重三郎モチーフの限定香水！J-Scent「フレグランスコレクション　ツタジュウ / Tsutaju」

『J-Scent(ジェイセント)』は、TSUTAYAの由来※1でもある江戸時代の出版人・蔦屋重三郎が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の主人公として2025年1月5日(日)より放送されることを機に、1月17日(金)より蔦屋書店・TSUTAYAの一部※2にて、蔦屋重三郎が多くの才能を世に伝えたとされる耕書堂の屋号※3をデザインした限定商品「J-Scent フレグランスコレクション ツタジュウ / Tsutaju」を発売します。

J-Scent「フレグランスコレクション ツタジュウ / Tsutaju」

※1 CCCの創業家の家業の屋号が「蔦屋」であったことから、1983年に開業した一号店目の店名を「蔦屋書店 枚方店」と命名し、江戸時代を代表するプロデューサー蔦屋重三郎にならいました。

※2 販売店舗は2025年1月中旬以降に特設サイト( https://tsutaya.tsite.jp/tsutaju/ )で告知を開始します。

※3 「蔦屋」「耕書堂」のデザインはカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の商標です。

和の香水ブランドJ-Scentは、ブランド誕生当初から蔦屋書店で展開してきました。

日本の伝統や文化をテーマにしたフレグランスを創る「J-Scent」が、”香り”というメディアを通して蔦屋重三郎の魅力を伝えられます。

ブック型の特別パッケージ入り

◆販売情報

発売日 :2025年1月17日(金)

販売価格:5,500円(税込)

◆J-Scent ツタジュウ / Tsutaju 商品情報

J-Scent フレグランスコレクション ツタジュウ / Tsutaju

※この商品の為にデザインしたブック型の特別パッケージ入り

<香りの説明>

蔦のからまる、粋でいなせな緑墨の香り。

大地を伝いからまる躍動感あふれる蔦のグリーン。

軽やかに舞うバイオレット。

ジャスミンの華やかな気品とアンバーの温かみが雅和を際立たせ、ラストノートの織り成す調べが墨のように広がる、蔦屋重三郎をモチーフにした香りです。

トップノート:ジャパニーズアイビー、ジンジャー、バイオレット

ミドルノート:ジャスミン、アンバー

ラストノート:パチョリ、ベチバー、オークモス

和の香水ブランドJ-Scent

<コンセプト>

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを「和(あ)える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。

私たちの記憶に残る情景を呼び起こす

いつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent

◆香りのラインアップ

ほうじ茶、沈香、落雁、花見酒、紙せっけん、紫陽花、ラムネ、柚子、力士、和肌、はちみつとレモン、花街、ヒスイ、光芒、うす紅、黒革、恋雨、薄荷、木屑、月雫、珈琲、アオイモモ、橙マツリカ、あんみつ※4、入道雲、陽茉莉※5、夢綿※6、ツタジュウ※7

※4 アニバーサリー限定商品、国内販売のみ。

※5・6 限定商品(オンラインストアLUZ-Storeでは販売終了)

※7 新作・限定商品

