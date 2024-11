公式アンバサダーにローマン・ジョシ起用！NORQAIN「Wild ONE Skeleton 42mm」

NORQAIN-ノルケイン-は、アイスホッケー選手ローマン・ジョシをアンバサダーとして、グレーのNORTEQ(R)素材と18Kレッドゴールドを使用したエクスクルーシブなモデルのWild ONE Skeleton 42mmを発表しました。

NORQAIN「Wild ONE Skeleton 42mm」

NORQAIN-ノルケイン-は、アイスホッケー選手ローマン・ジョシをアンバサダーとして、グレーのNORTEQ(R)素材と18Kレッドゴールドを使用したエクスクルーシブなモデルのWild ONE Skeleton 42mmを発表。

■2つの新作スポーツウォッチ

Wild ONE Goldは、2023年度にNORQAINが発表したモデルの中で最も成功したモデルのひとつです。

その世界的な人気を背景にWild ONE Skeleton Goldモデルが開発されました。

今回発表した「Wild ONE Skeleton 42mm Grey」と「Wild ONE Skeleton 42mm Gold」という2つの新作スポーツウォッチは、家族経営による独立系スイス時計ブランドNORQAINの果敢な冒険心と革新的な時計製造アプローチの真髄を表現しています。

【Wild ONE Skeleton 42mm Grey】

Wild ONE Skeleton 42mm Greyのケースは、NORQAINが独自開発するカーボン複合素材NORTEQ(R)の新色であるグレーを採用したモデルです。

NORTEQ(R)製ケージは、超堅牢、超軽量、高耐衝撃性を誇り、ブラックのラバー製ショックアブソーバーを挟み込むことで200m防水を実現しています。

両面スケルトン仕様のオープンワークスダイヤルを通してノルケイン キャリバーNB08Sのメカニズムを細部まで眺めることができます。

またキャリバーNB08Sは、クロノメーター認定、41時間パワーリザーブを備え、スケルトナイズされたブラック・ルテニウム処理が施されています。

この時計には、アニマルクルエリティのブラックのミラネーゼスタイルのラバーストラップと、それにマッチするグレーのNORTEQ(R)ピンバックルが装着されます。

【Wild ONE Skeleton初のゴールドモデル】

Wild ONE Skeleton初のゴールドモデルWild ONE Skeleton 42mm Goldは、2023年11月に発表したWild ONE 42mm Goldに続くゴールドモデルのWild ONEです。

このモデルは、Wild ONE独自のケース構造に加えて、ケーストップ部分に18K「PX IMPACT(R)」レッドゴールドを採用しています。

このゴールド素材は、NORQAINのパートナーであるPXグループから調達し、成分に水銀を含まず、鉱山や職人のトレサビリティも明確なものを使用しています。

この取り組みは、NORQAINの責任ある時計製造プログラムの一環です。

18Kレッドゴールド製のケージは、ブラックのNORTEQ(R)ケージバックと組み合わされ、ブラウンのラバー製ショックアブソーバーを挟み込む構造になっています。

ケース内部にはクロノメーター認定の自動巻きムーブメント、キャリバーNB08Sが搭載され、パワーリザーブは41時間です。

18KレッドゴールドまたはブラックのNORTEQ(R)のピンバックルが付いたブラウンのミラネーゼ風ラバーストラップが装着可能です。

この18Kレッドゴールドのスケルトン仕様のWild ONEは、年間製造本数が100本に限られる稀少モデルです。

■商品概要

商品名 : Wild ONE Skeleton 42mm Grey

価格 : 902,000円(税込)

URL : https://norqain.com/ja-jp/products/wild-one-skeleton-42mm-grey

WildONE_Skeleton_Grey_1

商品名 : Wild ONE Skeleton 42mm Gold

価格 : 2,365,000円(税込)〜

URL : https://norqain.com/ja-jp/products/wild-one-skeleton-42mm-gold?variant=53509838340473

*ケースと同素材のNORTEQ(R)もしくは18Kの尾錠を備えます。

WildONE_Skeleton_Gold_1

■公式アンバサダーはアイスホッケー選手ローマン・ジョシ

Wild ONE Skeleton 42mm Greyの公式アンバサダーは、プロアイスホッケーのディフェンス選手として900試合以上の出場を誇り、ノルケイナーでもあるスイス出身のローマン・ジョシです。

WildONE_Skeleton_Grey_3

<ローマン・ジョシ コメント>

この時計は、私がずっと欲しかったものです。

超軽量で超頑丈。

トレーニングや自分の限界に挑戦しているときにも身につけることができ、しかもスケルトンモデルはスイス機械式時計の価値をダイレクトに感じることができます。

リンク外での生活にもシームレスに溶け込むこの時計は、NORQAINの「my life, my way」という哲学を完璧に表現するものです。

<NORQAINの創設者兼CEO ベン・カッファー コメント>

NORTEQ(R)は、スチールの1/6、チタンの約1/3という超軽量、かつ超堅牢で衝撃を吸収する性能を備えています、そのため、ローマンのようなプロフェッショナルアスリートにとって理想的な素材です。

WildONE_Skeleton_Grey_2

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 公式アンバサダーにローマン・ジョシ起用!NORQAIN「Wild ONE Skeleton 42mm」 appeared first on Dtimes.