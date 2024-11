リモコンで遠隔操作も！MAXWIN『K-JAK01A』

MAXWINは、簡単操作で3トンまで対応する電動ジャッキ『K-JAK01A』を発売、数量限定で3,000円OFFになる冬先取りSALEを2024年11月27日(水)〜2024年12月26日(木)に実施します。

MAXWIN『K-JAK01A』

MAXWINは、簡単操作で3トンまで対応する電動ジャッキ『K-JAK01A』を発売、数量限定で3,000円OFFになる冬先取りSALEを2024年11月27日(水)〜2024年12月26日(木)に実施します。

【SALE期間】

2024年11月27日(水)〜2024年12月26日(木)

【クーポン数量】

各ショップ20名様

【SALE商品】

カー用品ブランドMAXWIN 電動ジャッキ『K-JAK01A』

MAXWIN K-JAK01A

◆操作簡単で安全!

電動ジャッキをリモコンで遠隔操作できます。

安全な操作ポジションでジャッキアップの様子を確認しながら作業できます。

◆最大荷重3トン

軽自動車からSUVまで3トン未満の車両は簡単に持ち上げることができます。

ハイエースやミニバンクラスの車両でもラクラク持ち上げ可能です。

◆電動レンチ付き

タイヤ交換時のボルト外しに使える電動レンチ付き。

女性やご年配の方でもラクラク操作できます。

◆リモコンにLEDライト内蔵

リモコンに夜間の作業に役立つLEDライトが内蔵されています。

◆専用収納ケースで車載もスッキリ

付属品がスッキリ収容できる専用収納ケース付き。

いざというときのために車のトランクに標準装備できます。

さらにケース側面に安全警告表示がついているので、路上での作業時に周囲に注意を促すことができます。

