平林奈緒美デサインカードプレゼント！独立行政法人国立文化財機構文化財活用センター「寄付促進キャンペーン」

独立行政法人国立文化財機構文化財活用センター〈ぶんかつ〉は、毎年12月に全国規模で行われる寄付啓発活動「寄付月間」に参加し、同機構への寄付促進キャンペーンを2024年12月2日(月)12:00から実施します。

独立行政法人国立文化財機構文化財活用センター「寄付促進キャンペーン」

期間 :2024年12月2日(月)12:00〜12月26日(木)12:00

配布条件:対象事業に2,000円以上のご寄付がきた方に寄付一口あたり1枚、「動く!名品カード」がプレゼントされます。

カードは全6種類。

どのカードがもらえるかはお楽しみ!

国立文化財機構 所属施設:

東京国立博物館/京都国立博物館/奈良国立博物館/九州国立博物館/皇居三の丸尚蔵館/東京文化財研究所/奈良文化財研究所/アジア太平洋無形文化遺産研究センター/文化財活用センター/文化財防災センター

キャンペーン期間中、同機構または所属する各施設の対象事業に2,000円以上のご寄付がきた方全員に、感謝の気持ちを込めて、東京、京都、奈良、九州の国立博物館所蔵の名品をモチーフとした「動く!名品カード」(全6種・非売品)がプレゼントされます。

同カードはいずれも今回のキャンペーンのために製作したオリジナルデザイン。

表面に「レンチキュラー」と呼ばれる加工が施されており、見る角度によって絵柄を変えたり、アニメーションのように動かしたりして、楽しめます。

カードデザイン例(2)※画像はイメージです。

風神雷神図屏風(東京国立博物館蔵、尾形光琳筆)をモチーフとしたもの。

見る角度によって風神と雷神が見え隠れします。

「動く!名品カード」(全6種・非売品)※画像はイメージです。

このカード、外袋の監修・デザインは、ブランドのロゴデザインをはじめ、さまざまなグラフィックデザインを手がけ、幅広い層に支持されているアートディレクター平林奈緒美さんおよびデザイナー星野久美子さんによるものです。

