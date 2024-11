ご当地キャラクターのみとちゃんも挿絵で地域紹介！サンルィーズ「消防大型水槽車ダイキャストミニカー2種」

サンルィーズは、消防大型水槽車ダイキャストミニカー2種を、2024年11月28日より販売中です。

サンルィーズ「消防大型水槽車ダイキャストミニカー2種」

水戸市消防局 大型水槽車

ACTCARアクトカー 1/64スケール ダイキャストミニカー

中津川市消防本部 大型水槽車(ハイルーフ)

版権元許諾承認済 対象年齢14歳以上

発売日 : 2024年11月28日(木)

種類 : ダイキャスト製 [品番ATC0002水戸 ACT0003中津川]

価格 : 16,500円(税込)

サイズ : 約 縦80mm×奥行90mm×横180mm(パッケージサイズ)

本体サイズ全長約14cm位

カラー : レッド

素材 : ダイキャスト製・パーツABS樹脂

販売場所: 全国ホビーショップ、ACTCARお取扱い店など

大型消防自動車のミニカーをラインナップとして、新メーカーACTCAR(アクトカー)シリーズ待望の第2弾は、水戸市消防局(茨城県)と中津川市消防本部様(岐阜県)の大型水槽車をダイキャストミニカーで再現。

消防車の実車取材を経て、取材し細かい部品まで再現されています。

運転席には、隊員ドライバーが付属してます。

また、パッケージも消防本部(局)のエンブレムも入り、ご当地消防署のオリジナリティもファンにとっては嬉しいところです。

また、ご当地キャラクターのみとちゃん(水戸市)、けんぱちくん(中津川市)も挿絵で地域紹介しており、地域振興PRにも。

水戸市消防局 大型水槽車

中津川市消防本部 大型水槽車

