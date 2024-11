ピリ辛でコクのある味わい！ブルボン「ガチじゃが一味マヨ風味」

ブルボンは、独自技術で網目状に加工したポテトチップス“ガチじゃが”に、辛味とコクを加えた「ガチじゃが一味マヨ風味」を期間限定で2024年12月3日(火)より発売します。

ブルボン「ガチじゃが一味マヨ風味」

内容量 :98g

発売日 :2024年12月3日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

ブルボンは、独自技術で網目状に加工したポテトチップス“ガチじゃが”に、辛味とコクを加えた「ガチじゃが一味マヨ風味」を期間限定で2024年12月3日(火)より発売。

「ガチじゃが一味マヨ風味」は、厚めで噛み応えのある生地に負けないパンチのある味わいに仕立てたポテトチップスです。

まろやかな酸味とコクのある味わいを唐辛子が引き立てるとともに、ポテト生地に練り込んだ唐辛子の旨味と辛味が噛むたびに口の中にじんわりと広がる、つい手が止まらなくなるおいしさです。

