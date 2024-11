日本語配列モデル！LEOPOLD「メカニカルキーボード」新シリーズ

LEOPOLDは、Bluetooth/USB有線接続両対応のメカニカルキーボードの新シリーズ、「FC980MBTシリーズ日本語配列モデル」「FC660MBTシリーズ日本語配列モデル」を、本日11月28日より、自社オンラインストア、および自社オンラインストア、Yahoo!ショッピング店で先行販売中。

LEOPOLD「メカニカルキーボード」新シリーズ

LEOPOLDは、Bluetooth/USB有線接続両対応のメカニカルキーボードの新シリーズ、「FC980MBTシリーズ日本語配列モデル」「FC660MBTシリーズ日本語配列モデル」を、本日11月28日より、自社オンラインストア、および自社オンラインストア、Yahoo!ショッピング店で先行販売中です。

【FC980MBTの特徴】

■LEOPOLDオリジナルの省スペースフルキーボード

“CHERRY G80-1800”にインスパイアされた、LEOPOLDオリジナル配列「FC980M」を、日本語JIS配列仕様に最適化。

テンキーレスキーボードとのサイズ比は、約1キー列分でほぼ同サイズといえるコンパクトさでありながら、テンキーエリアも納めた省スペースフルキーボード。

また、省略されたPrint Screen、Scroll Lock、Pause/Break、Home、EndなどのキーはFnキーとの同時押しで入力が可能です。

【FC660MBTの特徴】

■テンキーレスをさらに省スペース化

F1〜F12キー等をFnキーとの合わせ押しにすることで、テンキーレスをさらに30%省スペース化した、LEOPOLDオリジナル配列の、コンパクトなメカニカルキーボードです。

コンパクトながらアローキー(矢印キー)を備えた65%サイズで、通常のフルキーボードやテンキーレスキーボードからの乗り換え時も、違和感が少ない配列になっています。

【両シリーズの主な特徴】

■Bluetooth/USB接続両対応

Bluetoothによる無線接続とUSB有線接続に両対応のメカニカルテンキーレスキーボードです。

Bluetooth接続では、最大4台のホストPCとのペアリング・切り替えが可能なマルチペアリングに対応しています。

USB有線接続を合わせると、最大5つのホストPCやスマートフォンと接続を切り替えて使用できます。

Bluetooth/USB 接続両対応

■単4乾電池/USBバスパワー駆動両対応

Bluetoothは、入手性のよい単4乾電池2本駆動で、最大300時間の連続使用が可能です。

USB接続時はUSBバスパワー駆動でのBluetooth接続にも対応しています。

■PBTダブルショットキーキャップ

PBTダブルショット(2色成形)キーキャップを標準装着。

文字自体が樹脂成型されているため、摩耗に強く、長時間使用しても文字が来ません。

タイピング中の指運びが素早くできるよう、一般的なメカニカルキーボードのキーキャップより少し背の低い形状(ロープロファイル)で、天面(文字面)にも粗めで深いシボ加工を施した、こだわりのキーキャップ表面加工・形状仕様になっています。

PBTダブルショット(2色成形)キーキャップ

■貴重な日本JIS配列と選べるかなあり/かななしキーキャップ

日本人の多くの方に馴染み深い、日本JIS配列を採用。

成形加工の難易度とトレードオフである、フォントサイズの最小化にも挑戦。

柔らかさがある、大きすぎないポップなフォントに仕上げました。

・見慣れた“かなあり”キーキャップ装着モデル

・文字数が少ないすっきりしたデザインを好まれる方向けの“かななし”キーキャップ装着モデを用意しています。

かなあり/かななしキーキャップ拡大比較

■キースイッチホットスワップ対応

付属の専用工具を使い、スイッチ自体を抜き差し/交換できる、トレンドの“キースイッチホットスワップ”対応。

3ピン/5ピンタイプ両方の、CHERRY MX互換のキースイッチに対応しています。

■所定のキーバインド変更を割り当てた物理DIPスイッチ

キーバインド変更や入力制限、Windows/macOSに合わせた修飾キー位置の最適化など、両頻度が高いと想定される設定は、背面搭載した4チャンネルのDIPスイッチに所定の機能を割り当てており、物理的なスイッチのON/OFFで切替できる仕様になっています。

■最新のCHERRY MX2Aスイッチ

初期搭載スイッチには、メカニカルキースイッチのレガシーブランドである、ドイツCHERRY社が2023年にリリースした最新スイッチ“MX2A”をチョイス。

ソケットドームへのファクトリールブ処理をはじめ、バレル状のバネやステム・ハウジングの構造や金型の研磨などの改良で、擦れ感やスプリングノイズ等の軽減を実現しています。

キースイッチの種類は、リニアタイプの黒軸・赤軸・静音赤軸・スピードシルバー軸、タクタイルタイプの茶軸、クリックタイプの青軸の計6種類。

各スイッチに対してかなあり/かななしキーキャップ搭載モデルをそれぞれ用意しており、計12モデルからお好みのモデルを選べます。

最新のCHERRY MX2Aスイッチ

その他、先に発売したフルキーボードFC900RBT、テンキーレスキーボードFC750RBTと同様の、下記の仕様も踏襲しています。

●スムーズなロングキーの打鍵を支える、新設計“Screw-in(スクリューイン)”タイプスタビライザー

●内部反響音などを低減する吸音パッド内蔵

●取り回しに便利な3方向ケーブルガイド(※FC980MBTのみ。)

<FC980MBTシリーズ 製品ラインナップ・個別仕様>

商品名:LEOPOLD FC980MBT GRAYBLUE日本語JIS配列 スペースセイビングメカニカルキーボード

型番[初期搭載スイッチ名]

【日本語JIS配列・102キー(かなあり)】

FC980MBTC2/JAEGB (CHERRY MX2A青軸)

FC980MBTN2/JAEGB (CHERRY MX2A茶軸)

FC980MBTR2/JAEGB (CHERRY MX2A赤軸)

FC980MBTL2/JAEGB (CHERRY MX2A黒軸)

FC980MBTS2/JAEGB (CHERRY MX2A静音赤軸)

FC980MBTV2/JAEGB (CHERRY MX2Aスピードシルバー軸)

【日本語JIS配列・102キー(かななし)】

FC980MBTC2/JNEGB (CHERRY MX2A青軸)

FC980MBTN2/JNEGB (CHERRY MX2A茶軸)

FC980MBTR2/JNEGB (CHERRY MX2A赤軸)

FC980MBTL2/JNEGB (CHERRY MX2A黒軸)

FC980MBTS2/JNEGB (CHERRY MX2A静音赤軸)

FC980MBTV2/JNEGB (CHERRY MX2Aスピードシルバー軸)

本体サイズ:横幅約386mm×奥行約145mm×高さ約28〜39mm

重量 :約1.16kg

<FC660MBTシリーズ 製品ラインナップ・個別仕様>

商品名:LEOPOLD FC660MBT GRAYBLUE日本語JIS配列 メカニカルコンパクトキーボード

型番[初期搭載スイッチ名]

【日本語JIS配列・70キー(かなあり)】

FC660MBTC2/JAEGB (CHERRY MX2A青軸)

FC660MBTN2/JAEGB (CHERRY MX2A茶軸)

FC660MBTR2/JAEGB (CHERRY MX2A赤軸)

FC660MBTL2/JAEGB (CHERRY MX2A黒軸)

【日本語JIS配列・70キー(かななし)】

FC660MBTC2/JNEGB (CHERRY MX2A青軸)

FC660MBTN2/JNEGB (CHERRY MX2A茶軸)

FC660MBTR2/JNEGB (CHERRY MX2A赤軸)

FC660MBTL2/JNEGB (CHERRY MX2A黒軸)

FC660MBTS2/JNEGB (CHERRY MX2A静音赤軸)

FC660MBTV2/JNEGB (CHERRY MX2Aスピードシルバー軸)

本体サイズ:横幅約326mm×奥行約114mm×高さ約27〜39mm

重量 :約730g

<共通仕様>

筐体カラー :ブラック

キーキャップカラー:ネイビーブルー/グレー(文字色:ブラック)

主な材質 :[筐体]ABS樹脂[キーキャップ]PBT樹脂

キースイッチホットスワップ:対応

キーキャップ仕様 :PBT2色成形(*斜面印字:シルクスクリーン)

Bluetooth規格 :Bluetooth version5.1 Class2

動作可能距離 :10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なき事)

USBコネクタタイプ :USB Type-C(USB-C)

電源 :[USB有線接続時] USBバスパワー

[Bluetooth接続時] 単4電池*2本 または USBバスパワー

連続使用時間 :最大300時間(*単4電池駆動時)

製造国 :台湾

保証内容/期間 :購入日より1年間のハードウェア修理保証

(※初期不良期間:1週間/保証カードと購入証明書要)

価格 :オープンプライス

※その他付属品や仕様等は、各商品説明ページをご参照ください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本語配列モデル!LEOPOLD「メカニカルキーボード」新シリーズ appeared first on Dtimes.