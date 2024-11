浅島 誠登壇！取手市「市民大学東京大学EMP特別講座」

取手市では、東京大学EMPの支援により、各分野の最先端で活躍する方々の講義を「市民大学東京大学EMP特別講座」として実施しています。

取手市「市民大学東京大学EMP特別講座」

取手市では、東京大学EMPの支援により、各分野の最先端で活躍する方々の講義を「市民大学東京大学EMP特別講座」として実施。

令和6年12月23日(月)には、東京大学名誉教授で産業技術総合研究所名誉フェローの浅島 誠 氏を講師に招き、取手ウェルネスプラザ多目的ホールで講座を行います。

■社会のニーズと市民学習意欲に応える

ここ数年、科学技術・情報技術の革新的な発展に伴い、社会で必要とされる素養や能力も急速に変化し、どの分野でも高い専門性が求められるようになってきています。

取手市では2013年より、東京大学EMPの協力を得て、最先端の知識を学ぶことのできる場を市民に提供してきました。

■過去にはノーベル賞受賞者の講座も開催

世界に冠たる研究者たちの先進的な知識をわかりやすく学べる「市民大学東京大学EMP特別講座」は、多くの方に受講いただき好評を博しています。

これまでも、2015年にノーベル物理学賞を受賞した梶田 隆章 氏の講座や東京大学第28代総長 小宮山 宏 氏の講座を市民向けに開催するなど、話題性の高い講座を実施してきました。

※東京大学EMP(エグゼクティブ・マネジメント・プログラム)とは

東京大学の持つ最先端の知識と思考を身につけ、教養や洞察力、柔軟性などの高い総合力を備えた人材を育成するためのプログラムです。

■現在受講申し込み受付中

〜「動物の発生の不思議を探る-卵から親への仕組みから老化・寿命・再生医療まで-」開催〜

市では、東京大学名誉教授で産業技術総合研究所名誉フェローの東京大学名誉教授の浅島 誠 氏を講師に招き「動物の発生の不思議を探る-卵から親への仕組みから老化・寿命・再生医療まで-」を開催します。

動物の卵から親になるとき、どのような仕組みになっているのか。

その仕組みの謎や、人と他の生物との違い。

各動物種の老化や寿命がどのようにして決まっているのか。

そして今、注目をあびている再生医療やiPS細胞の目指す先について語られます。

現在、受講生募集中です。

受講費は無料で、市外の方もお申し込み可能です。

【講座概要】

○日程

令和6年12月23日(月)午後1時〜3時(開場正午)

○会場

取手ウェルネスプラザ 多目的ホール(所在地:取手市新町2-5-25、電話:0297-71-2122)

○講座名

動物の発生の不思議を探る-卵から親への仕組みから老化・寿命・再生医療まで-

○講師

浅島 誠

(東京大学名誉教授・横浜市立大学名誉教授・産業技術総合研究所名誉フェロー)

浅島 誠 氏

○内容

動物の卵から親になるとき、どのような仕組みになっているのか。

この問題はギリシャ時代から長い間、多くの人々が関心を持ち、研究がなされてきた。

ちょうど100年前まではその仕組みは全く分からなかったが、最近少しずつ明らかになってきた。

その仕組みとはどのようなものであり、人は他の生物とどこが違うのか。

様々な動物が現在まで歩いてきた道とヒトの歩いてきた道(生命誌)との違いはどのようなものであろうか。

そのような中で各動物種の老化や寿命がどのようにして決まっているのか、そして今、再生医療やiPS細胞が注目を浴びているが、それは何を目指しているのかについて述べてみる。

○募集期間

令和6年12月13日(金)まで

■令和6年度中に実施予定の市民大学東京大学EMP特別講座

取手市では、上記以外にも、市民大学東京大学EMP特別講座を開催予定です。

受講料は無料で、会場はすべて取手ウェルネスプラザ多目的ホールで交通アクセスも良好です。

市外の方もお申し込み可能です。

【令和6年度 第5回市民大学東京大学EMP特別講座】

○日程

令和6年12月25日(水)午後1時〜3時(開場正午)

○会場

取手ウェルネスプラザ 多目的ホール(所在地:取手市新町2-5-25、電話:0297-71-2122)

○講座名

取手から宇宙の果てへ、宇宙の姿を俯瞰する

○講師

高梨 直紘 氏(東京大学エグゼクティブ・マネジメント・プログラム特任准教授)

高梨 直紘 氏

○内容

冬は星空が美しい季節ですが、この見上げた夜空の向こうには、いったいどんな世界が広がっているのでしょうか。

宇宙シミュレータを使いながら、地球を出発して138億光年彼方の宇宙の果てまで、私たちが住むこの宇宙の姿を俯瞰するとともに、その途中途中で、最近の天文学の話題も分かりやすく紹介します。

○募集期間

令和6年12月13日(金)まで

【令和6年度 第6回市民大学東京大学EMP特別講座】

○日程

令和7年2月1日(土)午後1時〜3時(開場正午)

○会場

取手ウェルネスプラザ 多目的ホール(所在地:取手市新町2-5-25、電話:0297-71-2122)

○講座名

日本の近代医学史からみた科学思想

○講師

永井 良三 氏(東京大学名誉教授・自治医科大学学長・宮内庁皇室医務主管)

永井 良三 氏

○内容

『医学生とその時代』(中央公論新社、2008)に使用された東京大学医学部卒業アルバムからの写真をもとに、150年の歴史を刻んできた日本の近代医学と近代科学の歩み、さまざまな科学の考え方、さらに西欧において科学が成立した思想的背景を紹介します。

○募集期間

令和7年1月24日(金)まで

【各講座共通 申し込み方法】

往復はがきか専用申し込みフォームで受け付けています。

往復はがきでの申し込みは、往信裏面に代表者含む5名までの参加者氏名(ふりがな)・代表者住所・代表者連絡先・講座名を、返信表面に自身の宛先を明記し、〒300-1592 取手市藤代700番地 取手市教育委員会生涯学習課「講座名○○○○○○」係宛て

専用申し込みフォームでの申し込みは、下記のリンク先から受講したい講座を選んでお申し込みください。

いばらき電子申請・届出サービス【取手市】

https://apply.e-tumo.jp/city-toride-ibaraki-u/offer/offerList_initDisplay

