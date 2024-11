聖夜を彩るツリーも！うずしおクルーズクリスマスライトアップ

「うずしおクルーズ」は、「うずしおクルーズクリスマスライトアップ」を2024年12月1日(日)〜2024年12月31日(火)の期間限定で開催します。

うずしおクルーズクリスマスライトアップ

開催期間 :2024年12月1日(日)〜2024年12月31日(火)

時間帯 :18時00分〜22時00分

場所 :兵庫県南あわじ市福良港(道の駅福良)

使用船舶 :咸臨丸、日本丸

マストの高さ(水面から):咸臨丸30m、日本丸23m

※桟橋および船内への入場はできません。

※天候等により予告なくイベントを中止する場合があります。

このイベントでは、遊覧船のマストをLEDでクリスマスツリーに仕立てます。

淡路島の冬の風物詩として、圧倒的な存在感のツリーが夜の海辺を彩り、幻想的なクリスマス空間が誕生します。

■聖夜を祝う特別なクルーズ

プラン名 : スペシャルアニバーサリークルーズ

内容 : 遊覧船の VIPルーム(貴賓室)を貸切し、

大切な人と過ごす聖夜にふさわしい特別なプランを用意されました。

日時 :「咸臨丸」運航時

料金 : 50,000円(乗船料は別途必要・1日1組限定)

定員 : 18名

申込方法 : WEB予約優先(受付締切7日前まで)

サービス : 貴賓室を貸切、優先乗船、船長挨拶、

スタッフによる記念撮影、記念品のプレゼント。

利用者の要望にあわせ担当スタッフがプランニングし、特別な時間を楽しめます。

