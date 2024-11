1本5役のオールオンワン！Global Style Japan「LUFTケア＆デザイン ミルク」

Global Style Japanは、2024年12月1日に新商品「LUFT(ルフト) ケア&デザイン ミルク」を発売します。

Global Style Japan「LUFT(ルフト) ケア&デザイン ミルク」

容量 :100mL

価格 :1,650円(税込)

先行発売日:2024年12月1日

香り :心うるおうサボンの香り

Global Style Japanは、2024年12月1日に新商品「LUFT(ルフト) ケア&デザイン ミルク」を発売。

この製品は、髪に潤いを与えながら、まとまりやすく、スタイリングをサポートする多機能な洗い流さないトリートメントです。

■商品の特長

1. 5つの機能を1本に凝縮

夜の集中ケアから朝のスタイリングまで、1本でヘアケアが完結。

- 潤いを与える

- 髪のまとまりを良くする

- 熱ダメージから保護する

- 自然なツヤを演出

- スタイリングのベース作り

2. 美容液成分を贅沢に配合

髪の内側から潤いを補給し、表面にはセカンドキューティクル(R)技術で保護膜を形成。

乾燥や湿気にも負けない滑らかな髪を実現します。

3. 心地よい香り

ほのかに香るサボンの香りで、毎日のケアが癒しのひとときに。

4. プロフェッショナルな仕上がりを自宅で

サロン品質の仕上がりを手軽に実現。

アイロン前に使うことでロックオイルのようにスタイルをロックし、毎日のヘアケアがさらに楽しくなります。

うねり予防

1本でヘアケアが完結

セカンドキューティクル(R)効果

新しいヘアケアライフ

■ターゲット

「エイジングケア世代の女性」

忙しい日々を送る30代〜50代の女性をメインターゲットに、髪の美しさと心地よさを両立する製品として開発しました。

■購入情報

本製品は、12月1日よりLOFT大型店および公式サイト、Amazon、楽天市場にて購入できます。

以降順次バラエティショップ、ドラッグストアでの取り扱いも予定しています。

